Происшествия
96
58 минут назад
Забытый на игровой площадке детский велосипед укатил 32-летний безработный
Велосипед ребенка он зачем-то оставил себе.
Оказалось, что в час ночи 4 апреля велосипед заметил проходивший по двору 32-летний липчанин. Его он укатил прямо под объективом камеры наблюдения.
Известно, что подозреваемый в краже нигде не работает. Детский велосипед, стоимостью в 7 000 рублей он зачем-то оставил себе.
Велосипед полицейские изъяли, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Суда он дожидается под подпиской о невыезде.
0
0
0
0
0
Комментарии