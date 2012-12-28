Забытый на игровой площадке детский велосипед укатил 32-летний безработный

Оперативники отдела полиции №7 УМВД России Липецку раскрыли кражу детского велосипеда из двора на бульваре Шубина. Технику на детской площадке, как рассказал полицейским 42-летний липчанин, 3 апреля забыл его сын. А уже утром велосипеда не было.Оказалось, что в час ночи 4 апреля велосипед заметил проходивший по двору 32-летний липчанин. Его он укатил прямо под объективом камеры наблюдения.Известно, что подозреваемый в краже нигде не работает. Детский велосипед, стоимостью в 7 000 рублей он зачем-то оставил себе.Велосипед полицейские изъяли, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Суда он дожидается под подпиской о невыезде.