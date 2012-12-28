Отец и сын попали в реанимацию с сильными ожогами: мужчины разрезали бочку и она взорвалась

В областной ожоговый центр доставлены двое пациентов из Липецкого округа: 50-летний мужчина и его 20-летний сын.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, родственники резали в своем дворе при помощи инструмента бочку с маслом и при неосторожном обращении она взорвалась.Мужчины получили сильные ожоги: отцу диагностированы ожоги 15% поверхности тела, сыну — 12%. У каждого обожжены голова и лицо. Также оба получили ожоги дыхательных путей.Пациенты в реанимации.