Отец и сын попали в реанимацию с сильными ожогами: мужчины разрезали бочку и она взорвалась
Обожжены головы и лица. Также мужчинам диагностированы ожоги дыхательных путей.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, родственники резали в своем дворе при помощи инструмента бочку с маслом и при неосторожном обращении она взорвалась.
Мужчины получили сильные ожоги: отцу диагностированы ожоги 15% поверхности тела, сыну — 12%. У каждого обожжены голова и лицо. Также оба получили ожоги дыхательных путей.
Пациенты в реанимации.
