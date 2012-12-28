Погоню за выехавшим на встречку «Харлеем» записали камеры наблюдения

Водитель мотоцикла лишен прав на год.

41-летнего водителя мотоцикла «Харли-Дэвидсон», который выехал на полосу встречного движения, после чего его начал преследовать автомобиль ДПС, суд лишил прав на один год. Погоню записали камеры наблюдения.Речь идёт о событиях, которые произошли 26 марта на улице Неделина в Липецке.«В нарушение правил дорожного движения мотоциклист выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив такое нарушение повторно в течение года. В октябре прошлого года он уже был привлечен к административной ответственности и оштрафован за аналогичное правонарушение», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.