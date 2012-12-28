Пьяного подростка на мотоцикле остановили инспекторы ДПС
У парня выявили целый букет нарушений — он был нетрезв, ехал без защитного шлема, мотоцикл не был зарегистрирован, не было полиса ОСАГО.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подросток был пьян — он прошёл освидетельствование в присутствии законного представителя, и алкотестер показал концентрацию паров этанола в выдыхаемом воздухе в 0,98 миллиграмма на литр. Также подросток был без защитного шлема, его мотоцикл не зарегистрирован, не было и полиса ОСАГО.
Административные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, а мотоцикл помещён на специализированную стоянку.
Всего за выходные инспекторы ДПС выявили 33 нетрезвых водителя, четверо их них попались на таком нарушении повторно и теперь им грозит уголовная ответственность.
Об одном вопиющем случае пьяной езды мы уже рассказывали. Около полуночи 12 апреля в Липецке 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» врезался в остановку на улице Космонавтов. Парень был пьян: освидетельствование показало 0,430 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также молодой человек не имел водительского удостоверения и катался на чужой машине. На него составили четыре административных протокола: за повреждение дорожных сооружений, управление автомобилем без необходимого права и в состоянии опьянения, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство и полиса ОСАГО. Водитель арестован на 10 суток.
