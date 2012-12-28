Соседи поссорились из-за женщины, сигарет и алкоголя: в ход пошли нож и газовый баллончик
В аварии на Папина столкнулись три автомобиля
Пострадала 69-летняя женщина-водитель.
За пятницу и выходные дни на дорогах области пострадали еще семь человек.
10 апреля в Краснинском округе на дороге Елец – Талица – Красное 23-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и столкнулся с «Ладой Вестой» с 37-летней женщиной за рулем, которая, как и ее 14-летний пассажир получили травмы.
11 апреля в селе Троицкое Липецкого округа 31-летний водитель «Рено» сбил 14-летнюю велосипедистку, которую с травмами доставили в больницу.
На следующий день в Усмани столкнулись автомобили «Лада Приора» под управлением 42-летнего водителя и электросамокат под управлением 12-летнего подростка. Подросток и его 11-летний пассажир получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.
Автоинспекторы зарегистрировали за эти три дня еще 52 столкновения автомобилей, они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 3611 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечен 31 водитель, за неиспользование ремней безопасности — 175.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2804 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 91 нарушение», — рассказали в Госавтоинспекции.
