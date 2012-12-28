Общество
Выступившие против точечной застройки жители улицы Космонавтов встретились с вице-мэром Светланой Сурмий

Они обсуждали будущее строительство ЖК во дворе за трилистником.

Жителей домов № 10, 12 и 12/2 по улице Космонавтов обсудили с вице-мэром Светланой Сурмий и представителем компании-застройщика возведение в их дворе разноуровнего многоэтажного дома. Напомним, GOROD48, жильцы этих домов ранее выступили против точечной застройки.

«Особое внимание уделили условиям для уже проживающих рядом людей. Один из ключевых вопросов — ограждение стройки. Жители пожаловались, что забор расположен слишком близко к окнам и мешает обслуживанию дома. Застройщику указано в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Также обсудили нагрузку на инженерные сети. По информации департамента, для нового дома предусмотрено строительство дополнительных сетей без ухудшения условий для существующей застройки. Отдельно жители подняли вопросы благоустройства: мнения разделились — кто-то за детскую площадку, кто-то за спортивную, парковки или озеленение. Все предложения и замечания соберут и вынесут на дальнейшее обсуждение с участием специалистов, застройщика и инициативной группы жителей», — сообщила о результатах встречи мэрия Липецка.

Как рассказала GOROD48 представитель инициативной группы липчан Мария Григоренко, жильцы домов по-прежнему против строительства жилого комплекса в их дворе. Они написали по этому поводу письмо президенту России, а также намерены обратиться в суд и организовать экспертизу состояния домов и грунта (их подмывает). Это программа максимум. Если же двор отстоять не получится, то липчане надеются хотя бы на сокращение размеров предстоящей новостройки.
строительство
улица Космонавтов
Комментарии (7)

Житель
20 минут назад
В этом районе система отопления, водоснабжения и канализации устаревшая и менять ее никто не собирается. Дополнительная нагрузка на нее приведет к тому, что будут постоянные порывы и подтопления. И, как всегда, крайнего не найдут. Будут жильцы мучаться... Да, велика Россия, а строить больше негде...
Гость
22 минуты назад
Один из ключевых вопросов - жители против стройки! А детские площадки у нас есть, и пусть останутся на месте, а не там, где хочется застройщику! Отстаньте уже от старых, тихих районов!
Житель
23 минуты назад
У нас что мания строить дома на расстоянии плевка друг от друга. Стройте на здоровье на окраине . Чего пихать дома в центр, который уже старый и уплотнен до нельзя. Ну они конечно построят какую нибудь детскую площадку, чтобы отстали. А на остальное плевать хотели. Видать уже все перетерто с застройщиком и подмазано.
ГОСТЬ53
24 минуты назад
Какой беспредел творится
Брусника
36 минут назад
Идите в суд. Он рассудит.
Честный обмен
44 минуты назад
Там было 4 частных дома , теперь 19-этажей .
Ну норм
25 минут назад
В принципе, это неплохой проект. Правда визуально испортит перспективу улицы Космонавтов. "Трилистник" перестанет быть доминантой. Но об этом никогда не думают. А площадки?.. Так сейчас без них там обходятся вполне.
