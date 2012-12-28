Выступившие против точечной застройки жители улицы Космонавтов встретились с вице-мэром Светланой Сурмий
Они обсуждали будущее строительство ЖК во дворе за трилистником.
«Особое внимание уделили условиям для уже проживающих рядом людей. Один из ключевых вопросов — ограждение стройки. Жители пожаловались, что забор расположен слишком близко к окнам и мешает обслуживанию дома. Застройщику указано в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Также обсудили нагрузку на инженерные сети. По информации департамента, для нового дома предусмотрено строительство дополнительных сетей без ухудшения условий для существующей застройки. Отдельно жители подняли вопросы благоустройства: мнения разделились — кто-то за детскую площадку, кто-то за спортивную, парковки или озеленение. Все предложения и замечания соберут и вынесут на дальнейшее обсуждение с участием специалистов, застройщика и инициативной группы жителей», — сообщила о результатах встречи мэрия Липецка.
Как рассказала GOROD48 представитель инициативной группы липчан Мария Григоренко, жильцы домов по-прежнему против строительства жилого комплекса в их дворе. Они написали по этому поводу письмо президенту России, а также намерены обратиться в суд и организовать экспертизу состояния домов и грунта (их подмывает). Это программа максимум. Если же двор отстоять не получится, то липчане надеются хотя бы на сокращение размеров предстоящей новостройки.
