Директор института, гаишник, общественник, бывший депутат и спортсмен не прочь стать Почетными жителями Липецка

Сегодня на заседании комиссии по правовым вопросам и местному самоуправлению Липецкого горсовета назвали имена тех, кого выдвинули коллективы организаций и предприятий на звание Почетных граждан Липецка.Горсовету представили пять кандидатур: выдвинутую «Союзом женщин Липецкой области» экс-депутата горсовета и экс-депутата Госдумы РФ Евдокию Бычкову, федерацией пауэрлифтинга Липецкой области — ее президента Андрея Аксенова, учебным советом вуза — директора Липецкого института кооперации Раису Бунееву, личным составом регионального управления Госавтоинспекции — полковника милиции в отставке, председателя Совета ветеранов ГАИ-ГИБДД Леонида Наливкина, «Союзом пенсионеров России и липецким филиалом Финансового университета — бывшего директора 52-й школы, а ныне общественника Юрия Марчевского.Почетные регалии по итогам публичных обсуждений, которые займут месяц, получат по решению сессии горсовета только два кандидата. Липчанам предложено высказаться по номинантам, начиная с 28 апреля, письменно или же позвонив в горсовет по телефонам: 23-93-63 и 23-93-73.