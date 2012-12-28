Директор института, гаишник, общественник, бывший депутат и спортсмен не прочь стать Почетными жителями Липецка
Общество
Директор института, гаишник, общественник, бывший депутат и спортсмен не прочь стать Почетными жителями Липецка

В Липецком горсовете ждут реакции липчан на представленные коллективами организаций и предприятий кандидатуры.

Сегодня на заседании комиссии по правовым вопросам и местному самоуправлению Липецкого горсовета назвали имена тех, кого выдвинули коллективы организаций и предприятий на звание Почетных граждан Липецка.

Горсовету представили пять кандидатур: выдвинутую «Союзом женщин Липецкой области» экс-депутата горсовета и экс-депутата Госдумы РФ Евдокию Бычкову, федерацией пауэрлифтинга Липецкой области — ее президента Андрея Аксенова, учебным советом вуза — директора Липецкого института кооперации Раису Бунееву, личным составом регионального управления Госавтоинспекции — полковника милиции в отставке, председателя Совета ветеранов ГАИ-ГИБДД Леонида Наливкина, «Союзом пенсионеров России и липецким филиалом Финансового университета — бывшего директора 52-й школы, а ныне общественника Юрия Марчевского.

Почетные регалии по итогам публичных обсуждений, которые займут месяц, получат по решению сессии горсовета только два кандидата. Липчанам предложено высказаться по номинантам, начиная с 28 апреля, письменно или же позвонив в горсовет по телефонам: 23-93-63 и 23-93-73.
Почетный гражданин Липецка
Липецкий горсовет
Комментарии (3)

29 минут назад
Необходимо присвоить Почётное звание городу Липецку, и тогда в городе будут проживать только Почётные граждане.
Вася
29 минут назад
Измельчали кандидаты на звание Почетноно гражданина Липецка! Предлагаю выдвигать кандидатов не чаще одного раза в 5 лет и проводить голосование жителей Липецка!!! Кандидатов должны знать хотя бы 10% населения Липецка!!! Не нужны неизвестные большинству горожан кандидаты!!!
кроме Бычковой
29 минут назад
Остальные кандидатуры обычным липчанам совсем не известны. От слова СОВСЕМ.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
