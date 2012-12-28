Должник по алиментам отправился на 10 месяцев в колонию-поселение

Мужчина скрыл арестованный за долги автомобиль.

33-летний липчанин получил 10 месяцев колонии-поселения за сокрытие арестованного за долги по алиментам автомобиля (по части первой статьи 312 УК РФ).По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчина задолжал по алиментам 580 тысяч рублей и судебный пристав арестовал его автомобиль «Митсубиси Аутлендер» 2008 года выпуска. Но липчанин спрятал машину от приставов.