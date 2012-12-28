Река Дон затопила переправу в Лебедянском округе

Жизнеобеспечение трех сел не нарушено, но их жителям придется ездить в объезд.

В Лебедянском районе река Дон затопила низководную переправу между селами Большое Попово, Волотово и Калиновка. По словам жителей сел, река поднялась ненамного, до метра но этого хватило, чтобы насыпная переправа ушла под воду.Житель Калиновки Николай Скуратов рассказал, что эту переправу затапливает часто, но не ежегодно. Большая вода заставляет жителей Большого Попово ездить в Лебедянь, делая крюк в 25 километров, а жителям сел на другом берегу реки — Волотово и Калиновки, чтобы попасть в Липецк приходится преодолевать лишние 30 километров. Однако связь сел с «большой землей» не нарушается.