НЛМК Live
44 минуты назад
Стагдок победил в областном конкурсе коллективных договоров
Стагдок (входит в Группу НЛМК) стал победителем областного конкурса «Коллективный договор, эффективность производства — основа защиты социально‑трудовых прав граждан» в номинации «За развитие социального партнерства и обеспечение гарантий работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сфере».
«Эта победа — результат реального партнёрства между профсоюзом и работодателем. Мы не просто фиксируем обязательства на бумаге, а добиваемся того, чтобы коллективный договор работал каждый день: поддерживал сотрудников с семейными обязанностями, помогал в важных жизненных ситуациях и давал уверенность в завтрашнем дне. Благодарю коллектив, профактив и руководство предприятия за совместную, системную работу — будем и дальше развивать социальные гарантии и улучшать условия для людей», — отметил председатель профсоюзного комитета Стагдока Юрий Воронков.
В рамках коллективного договора на Стагдоке реализуются программы развития персонала. Это кадровый резерв, обучение и повышение квалификации, наставничество и адаптация.
Предприятие также работает над укреплением вовлечённости сотрудников. Для этого проводятся встречи руководства с коллективом, опросы и советы бригадиров, развиваются корпоративные коммуникации.
Действуют меры социальной поддержки работников и ветеранов. В их числе — помощь семьям с детьми, дополнительные оплачиваемые выходные по важным жизненным событиям, санаторно‑курортное лечение, льготное питание и доставка к месту работы. Реализуются и другие социальные программы.