Спасатели вызволили 12-летнюю девочку из стойки для выбивания ковров

Ребенок застрял ногой в решетке стойки.

На улице Фрунзе 12-летняя девочка провалилась ногой в решетку стойки для выбивания ковров. Этот случай произошёл ещё на прошлой неделе. Из металлического плена подростка вызволяли спасатели.«С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели разжали прутья стойки и освободили ногу ребёнка. Девочку передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка.Родителям и детям напоминают, что игры в стойках для ковров — это риск перелома, вывиха или другой серьёзной травмы.