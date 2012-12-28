Общество
255
сегодня, 11:03
6

Ещё один липчанин оштрафован за оскорбления бывшей

Нелицеприятные слова прозвучали по громкой связи и их слышали двое детей.

36-летний липчанин получил два штрафа по 4000 рублей каждый за оскорбление бывшей жены и ей сожителя по телефону — с ними он разговаривал при включенной громкой связи, и слова мужчины слышали две несовершеннолетние девочки.

«По каждому делу мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения по части первой статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» и оштрафован», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Только вчера мы рассказали о том, что другой липчанин слал бывшей жене небольшие банковские переводы с оскорблениями: женщина заблокировала в телефоне его контакт, но мужчина нашёл необычный выход из положения. Он оштрафован в общей сложности на 42 тысячи рублей по 14 делам по части первой статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».

В прошлом году мировые судьи Липецкой области рассмотрили 198 дел об оскорблениях, к ответственности привлечены 185 человек, семь из которых — должностные лица. По этим делам наложены штрафы на сумму свыше 576 тысяч рублей.
Комментарии (6)

Министр очистных
12 минут назад
Народ необразованный, толковый адвокат развалил бы это дело за один день , платите штрафы за всё)))
15 минут назад
Да... Галантные кавалеры и дамы!
александр
42 минуты назад
а кто такой "ей сожитель"?
Липчанин
43 минуты назад
Ребята, давайте жить дружно!
окак
48 минут назад
А кто включил громкую связь? "Бывшая" наверное же?
Липчанин
40 минут назад
И что? Хамить зачем? Раньше за словами следитили, так как можно было и выхватить. И сейчас пусть следят , теперь цивилизованный - рублем накажут.
