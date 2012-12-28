Сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа» получил 9 лет колонии общего режима
Водитель попавшего в ДТП на дороге Хлевное-Тербуны автомобиля «Рено» умер в машине «Скорой»
«Курортный сезон» открыт: двое липчан перевели деньги за отдых в пансионатах мошенникам
Общество
255
сегодня, 11:03
6
Ещё один липчанин оштрафован за оскорбления бывшей
Нелицеприятные слова прозвучали по громкой связи и их слышали двое детей.
«По каждому делу мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения по части первой статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» и оштрафован», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Только вчера мы рассказали о том, что другой липчанин слал бывшей жене небольшие банковские переводы с оскорблениями: женщина заблокировала в телефоне его контакт, но мужчина нашёл необычный выход из положения. Он оштрафован в общей сложности на 42 тысячи рублей по 14 делам по части первой статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».
В прошлом году мировые судьи Липецкой области рассмотрили 198 дел об оскорблениях, к ответственности привлечены 185 человек, семь из которых — должностные лица. По этим делам наложены штрафы на сумму свыше 576 тысяч рублей.
0
0
2
2
4
Комментарии (6)