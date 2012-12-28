Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Липчанка съела рыбу и у нее чуть не начался перитонит
Крошечная кость застряла в кишечнике женщины, ее достали методом лапароскопии.
«На компьютерной томографии рентгенолог сумел увидеть в тонкой кишке инородное тело — крошечную рыбью кость. Хирурги приняли верное решение: лапароскопически, через минимальный разрез над костью инородное тело было аккуратно извлечено, а стенка кишки ушита. Пациентке удалось избежать перфорации, развития перитонита и обширной полостной операции», — рассказала Лилия Самошина.
На пятые сутки после операции женщину выписали, послеоперационный период протекал у неё с минимальными болями.
