Липчанка съела рыбу и у нее чуть не начался перитонит

Крошечная кость застряла в кишечнике женщины, ее достали методом лапароскопии.

О необычном случае из практики врачей областной клинической больницы рассказала министр региональной системы здравоохранения Лилия Самошина: липчанка поела рыбу и оказалась на операционном столе с угрозой развития перитонита.«На компьютерной томографии рентгенолог сумел увидеть в тонкой кишке инородное тело — крошечную рыбью кость. Хирурги приняли верное решение: лапароскопически, через минимальный разрез над костью инородное тело было аккуратно извлечено, а стенка кишки ушита. Пациентке удалось избежать перфорации, развития перитонита и обширной полостной операции», — рассказала Лилия Самошина.На пятые сутки после операции женщину выписали, послеоперационный период протекал у неё с минимальными болями.