Автомастеру вменяют 26 эпизодов мошенничества

Прокуратура Советского района Липецка направила в суд уголовное дело 36-летнего автомастера, которого обвиняют в 26 эпизодах мошенничества на сумму более 3,6 миллиона рублей. Мужчине вменяют 24 преступлениях по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба» и два эпизода по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».«По версии следствия, с октября 2023 года по сентябрь 2024 года, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, мужчина в устной форме заключал договоры об оказании услуг по ремонту автомобилей. Их владельцы передавали мужчине деньги в качестве аванса за ремонт, но никаких работ он не выполнял, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.