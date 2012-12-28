Усманские рэкитиры получили по 9 и 9,5 лет колонии строгого режима

Усманский районный суд приговорил 25-летнего и 27-летнего мужчин к 9 и 9,5 годам колонии строгого режима за разбой в особо крупном размере и похищение человека из корыстных побуждений. Также с каждого в пользу потерпевшего взыскан моральный вред по 100 тысяч рублей и понесенные судебные издержки. Причиненный материальный ущерб уже был возмещен родителями подсудимых.Речь идёт о cобытиях, которые произошли летом 2023 года в селе Пригородка Усманского района. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, сначала один из парней угрожал ножом потерпевшему, представился полицейским и напугал, что подкинет наркотики и привлечет за их распространение. Потом он осмотрел вещи и электронные устройства молодого человека, а затем заставил сесть в его автомобиль.После этого совместно с подельником они вынудили потерпевшего переводить им крупные суммы денег, оплачивать заправку автомобиля, приобретать дорогую электронику в магазинах, оплачивать отдых в сауне, постоянно угрожая расправой или уголовным преследованием.Все это время они перемещали потерпевшего сначала на своем автомобиле, а затем на иномарке, которую также вынудили свою жертву приобрести.В общей сложности потерпевшему рэкетиры причинили ущерб более чем на три миллиона рублей, а также моральные страдания.Вину подельники не признали. Они настаивали, что потерпевший добровольно переводил им крупные суммы и покупал дорогие смартфоны и смарт-часы в качестве подарков.