Происшествия
сегодня, 17:30
Усманские рэкитиры получили по 9 и 9,5 лет колонии строгого режима

Потерпевший купил им машину и дорогую электронику, оплачивал заправку и сауну.

Усманский районный суд приговорил 25-летнего и 27-летнего мужчин к 9 и 9,5 годам колонии строгого режима за разбой в особо крупном размере и похищение человека из корыстных побуждений. Также с каждого в пользу потерпевшего взыскан моральный вред по 100 тысяч рублей и понесенные судебные издержки. Причиненный материальный ущерб уже был возмещен родителями подсудимых.

Речь идёт о cобытиях, которые произошли летом 2023 года в селе Пригородка Усманского района. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, сначала один из парней угрожал ножом потерпевшему, представился полицейским и напугал, что подкинет наркотики и привлечет за их распространение. Потом он осмотрел вещи и электронные устройства молодого человека, а затем заставил сесть в его автомобиль.

После этого совместно с подельником они вынудили потерпевшего переводить им крупные суммы денег, оплачивать заправку автомобиля, приобретать дорогую электронику в магазинах, оплачивать отдых в сауне, постоянно угрожая расправой или уголовным преследованием.

Все это время они перемещали потерпевшего сначала на своем автомобиле, а затем на иномарке, которую также вынудили свою жертву приобрести.

В общей сложности потерпевшему рэкетиры причинили ущерб более чем на три миллиона рублей, а также моральные страдания.

Вину подельники не признали. Они настаивали, что потерпевший добровольно переводил им крупные суммы и покупал дорогие смартфоны и смарт-часы в качестве подарков.
Комментарии (6)

Алимов
24 минуты назад
Из приговора ...." пострадавшему вернули все ден средства..." а дальше все прочитали. уже .
С Усмани
26 минут назад
А что удаляете то , что есть то было. Что заказ удалять что ли. Что криминального написал то.... И где ваша свобода слова . ничего порочащего не написано.
Ущерб
сегодня, 17:41
Причинил на 3 лимона, а с каждого бандюги лишь по 100 тыщ!?? Логика человеческая где????
пригородка
29 минут назад
Да вернули они деньги все, там заказ был
свобода слова
30 минут назад
Не все просто , это видно п, деньги они вернули все , еще до суда.
инвалид
41 минуту назад
Они все вернули еще до суда, но приговор как за убийства.
