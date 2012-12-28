Прожили более 50 лет и вырастили троих детей, а он ударил её ножом из-за водки

Пенсионерка пригрозила мужу, что выльет водку, а тот пырнул её ножом в грудь.

72-летний житель села Синдякино Хлевенского округа обвиняется в нападении с ножом на 71-летнюю жену, c которой они прожили более 50 лет и вырастили троих детей.По данным следствия, в январе женщина пригрозила мужу, что выльет водку, которую тот распивал по принципу: «С утра выпил — день свободен», и пожалуется на его поведение взрослому сыну. В ответ разозлившийся пенсионер ударил ее кухонным ножом. Возможно, целился в сердце: удар пришёлся на нижнюю часть грудной клетки слева.«Действия пенсионера квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Вину мужчина признал и пояснил, что не хотел наступления таких последствий», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Липецкой области.Уголовное дело пенсионера рассмотрит Задонский районный суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.