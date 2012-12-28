Прожили более 50 лет и вырастили троих детей, а он ударил её ножом из-за водки

Пенсионерка пригрозила мужу, что выльет водку, а тот пырнул её ножом в грудь.

72-летний житель села Синдякино Хлевенского округа обвиняется в нападении с ножом на 71-летнюю жену, c которой они прожили более 50 лет и вырастили троих детей.

По данным следствия, в январе женщина пригрозила мужу, что выльет водку, которую тот распивал по принципу: «С утра выпил — день свободен», и пожалуется на его поведение взрослому сыну. В ответ разозлившийся пенсионер ударил ее кухонным ножом. Возможно, целился в сердце: удар пришёлся на нижнюю часть грудной клетки слева.

«Действия пенсионера квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Вину мужчина признал и пояснил, что не хотел наступления таких последствий», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Липецкой области.

Уголовное дело пенсионера рассмотрит Задонский районный суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
конфликт
поножовщина
Комментарии (1)

Умный
12 минут назад
Будет передачки возить любимому муженьку!
