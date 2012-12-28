Рост цен на бензин замедлился

Цены на бензин росли медленнее, но остановиться совсем пока не смогли.

Бензин продолжил дорожать в Липецкой области — за последнюю неделю увеличилась стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива. Цены выросли одинаково — на 0,1%. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 7 по 13 апреля.Цена на бензин за последнюю неделю выросла в среднем на 0,1% и составила 66,26 рубля за литр (на 6 апреля — 66,20 рубля). Рост цен на все четыре вида топлива был одинаковым — на 0,1%. Так, цена бензина АИ-92 составила 63,08 рубля против 63,02 рубля за литр неделей ранее. Стоимость бензина АИ-95 выросла с 68,48 до 68,53 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 подорожал с 93,65 до 93,71 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива изменилась за неделю с 73,47 до 73,56 рубля за литр. Рост цен составил от 5 до 9 копеек (на прошлой неделе диапазон составлял от 14 до 32 копеек).