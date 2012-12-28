Спящего на тротуаре мужчину обокрал прохожий – это записала камера
Происшествия
В Липецке появился еще один каскад фонтанов
Общество
На стройке погиб 21-летний слесарь-монтажник: дело дошло до суда
Происшествия
Автомобиль «Сузуки» пробил ограждение после столкновения с автобусом в центре Липецка
Происшествия
«Шевроле» перевернулся на сельской дороге
Происшествия
Выступившие против точечной застройки жители улицы Космонавтов встретились с вице-мэром Светланой Сурмий
Общество
Организаторш «прачечной» будут судить за отмывание 156 млн рублей
Происшествия
Попавший в жуткое ДТП по вине дорожников водитель отсудил полмиллиона рублей
Происшествия
Водитель «Рено» попал в больницу после столкновения с «Хавейлом» на улице Циолковского
Происшествия
Пьяного подростка на мотоцикле остановили инспекторы ДПС
Происшествия
Читать все
В Ельце закрывают выбитые во время воздушного налета окна
Происшествия
Лишенный прав многодетный дальнобойщик попал за рулем тягача: его оштрафовали на 150 000 рублей
Происшествия
Липчанин выхватил в Пензе у пенсионерки пакет с 10 миллионами рублей
Происшествия
Водитель «Рено» попал в больницу после столкновения с «Хавейлом» на улице Циолковского
Происшествия
В Липецкой области осталось всего 32 участника Великой Отечественной
Общество
«Упал на забор и поранился» оказалось ножевым ранением от сожительницы
Происшествия
Тяжелораненого при атаке БПЛА ельчанина прооперировали в областной больнице
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: каскадный фонтан на улице Неделина, таран на площади Победы и последний фронтовой взвод
Общество
Читать все
Общество
245
58 минут назад

Липецкая вечЁрка: каскадный фонтан на улице Неделина, таран на площади Победы и последний фронтовой взвод

Сегодня, 15 апреля, прорвало трубу у дома № 10 на улице Неделина, легковушка столкнулась с автобусом и протаранила дорожное ограждение, GOROD48 выяснил, сколько фронтовиков осталось в Липецкой области.

Утром на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе появился каскад фонтанов. Все было очень красиво, если не учитывать, что фонтан коммунальный.

В «РВК-Липецк» тут же заявили, что, прохудившаяся труба не их. Чинить ее пришлось подрядной организации.

«Там уже две недели течёт, а сегодня вообще потоп начался», — добавил Житель.

«Как всегда на том же месте, главное в ближайшее время разыграть на этот пятачок ремонт дороги и очистку ливневок на много денег, иначе так и будет течь», — предположил смотритель зоопарка.

«Весело живём, товарищи! В Липецке даже не надо фонтаны строить. Они самоизвергаются из недр земли», — добавили Чудеса в решете.

Автомобиль «Сузуки» пробил ограждение на площади Победы. Перед тараном он столкнулся с автобусом 352 маршрута.



По словам очевидцев, легковушка выскочила перед автобусом. Водитель городского транспорта начал тормозить, но не успел. 

Днем на кольце улицы Циолковского у дома № 22 столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Хавейл Джолион». Водителя первой машины госпитализировали.

В минувшие выходные автоинспекторы искали пьяных водителей. На улице Свердлова им попался пьяный 17-летний мотоциклист, без шлема. Байк не был поставлен на учет и не застрахован.

«Пусть лучше сотрудники ГИБДД ловят мотоциклы в посёлке Силикатный, тут каждый вечер устраивают гонки по трассе и дворах. На той неделе чуть женщину с коляской не сбили, и нет никому дела?» — попросил Как гость.

Водитель, попавший в жуткое ДТП на 32-м километре дороги Липецк-Хлевное, отсудил у дорожников полмиллиона рублей. Как выяснилось в суде, одно из колес его автомобиля попало в срез асфальтового покрытия, машина ушла в неуправляемый занос и выехала навстречу другой легковушки. В аварии пострадали пять человек, трое из них серьзно.

Спустя четыре года ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» должно выплатить 561 тысячу рублей в качестве возмещения ущерба попавшему в ДТП водителю.

В Липецкой области осталось всего 32 участника Великой Отечественной войны. Год назад в области жили 56 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +12 до +14 градусов.

И обратите внимание, часть улицы Доватора  с 20 апреля по 30 июня  перекроют для ремонта километра труб.

Комментарии

Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
