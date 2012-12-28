Липецкая вечЁрка: каскадный фонтан на улице Неделина, таран на площади Победы и последний фронтовой взвод
Липецкая вечЁрка: каскадный фонтан на улице Неделина, таран на площади Победы и последний фронтовой взвод
Сегодня, 15 апреля, прорвало трубу у дома № 10 на улице Неделина, легковушка столкнулась с автобусом и протаранила дорожное ограждение, GOROD48 выяснил, сколько фронтовиков осталось в Липецкой области.
В «РВК-Липецк» тут же заявили, что, прохудившаяся труба не их. Чинить ее пришлось подрядной организации.
«Там уже две недели течёт, а сегодня вообще потоп начался», — добавил Житель.
«Как всегда на том же месте, главное в ближайшее время разыграть на этот пятачок ремонт дороги и очистку ливневок на много денег, иначе так и будет течь», — предположил смотритель зоопарка.
«Весело живём, товарищи! В Липецке даже не надо фонтаны строить. Они самоизвергаются из недр земли», — добавили Чудеса в решете.
Автомобиль «Сузуки» пробил ограждение на площади Победы. Перед тараном он столкнулся с автобусом 352 маршрута.
По словам очевидцев, легковушка выскочила перед автобусом. Водитель городского транспорта начал тормозить, но не успел.
Днем на кольце улицы Циолковского у дома № 22 столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Хавейл Джолион». Водителя первой машины госпитализировали.
В минувшие выходные автоинспекторы искали пьяных водителей. На улице Свердлова им попался пьяный 17-летний мотоциклист, без шлема. Байк не был поставлен на учет и не застрахован.
«Пусть лучше сотрудники ГИБДД ловят мотоциклы в посёлке Силикатный, тут каждый вечер устраивают гонки по трассе и дворах. На той неделе чуть женщину с коляской не сбили, и нет никому дела?» — попросил Как гость.
Водитель, попавший в жуткое ДТП на 32-м километре дороги Липецк-Хлевное, отсудил у дорожников полмиллиона рублей. Как выяснилось в суде, одно из колес его автомобиля попало в срез асфальтового покрытия, машина ушла в неуправляемый занос и выехала навстречу другой легковушки. В аварии пострадали пять человек, трое из них серьзно.
Спустя четыре года ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» должно выплатить 561 тысячу рублей в качестве возмещения ущерба попавшему в ДТП водителю.
В Липецкой области осталось всего 32 участника Великой Отечественной войны. Год назад в области жили 56 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +12 до +14 градусов.
И обратите внимание, часть улицы Доватора с 20 апреля по 30 июня перекроют для ремонта километра труб.
