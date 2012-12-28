Спасатели помогли медикам транспортировать тяжёлую пациентку

Сегодня дежурная смена аварийно-спасательного отряда Липецкой области помогла бригаде «Скорой медицинской помощи» в транспортировке пациентки из села Ситовка в Липецкую городскую больницу №4 «Липецк-Мед».Проблема заключалась в избыточном весе женщины — самостоятельно вынести её медики физически не могли. Спасатели вынесли пациентку из дома и потом занесли в больницу.