В районе Дачного отключат холодную воду

17 апреля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в районе Дачного — без холодной воды останутся жители улицы Центральной, предупредили в компании.

Холодную воду на улице Центральной отключат с 10:00 — ресурс будет отсутствовать в домах №№ 6, 7, 8, 9, 10а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Работы продлятся до их завершения. Воду для питья подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 222а по улице Космодемьянской, №№ 9а, 19 по улице Зегеля, №№ 1, 1а на площади Плеханова, № 4 по улице Нижней Логовой, №№ 1б, 3 по улице Плеханова, обесточат улицы Передельческую, Березовую, Боровую, Космодемьянской.