сегодня, 17:29
В районе Дачного отключат холодную воду
17 апреля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в районе Дачного — без холодной воды останутся жители улицы Центральной, предупредили в компании.
17 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 222а по улице Космодемьянской, №№ 9а, 19 по улице Зегеля, №№ 1, 1а на площади Плеханова, № 4 по улице Нижней Логовой, №№ 1б, 3 по улице Плеханова, обесточат улицы Передельческую, Березовую, Боровую, Космодемьянской.
