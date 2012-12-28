Липецкая вечЁрка: каскадный фонтан на улице Неделина, таран на площади Победы и последний фронтовой взвод
Лишённый прав липчанин купил поддельное удостоверение за 10 000 рублей и ездил с ним пять лет
Задолжавшую по алиментам 35-летнюю мать объявили в розыск, а теперь под конвоем доставят в колонию
«Мы продвигаемся вверх по турнирной таблице»: Игорь Артамонов рассказал о непростых для области 12 месяцах
В работе депутата областного Совета Валентины Хромовской не нашли конфликта интересов
Никаких мер воздействия к ней применять не будут.
Депутаты-коммунисты попробовали было спросить подробности у прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова, но тут случился казус, у него не работал микрофон.
— Может, это и к лучшему, Геннадий Геннадьевич? — задал риторический вопрос спикер Сериков.
Геннадий Анисимов все же ответил, что на документе есть гриф для служебного пользования и депутаты по запросу могут с ним ознакомиться. В надзорном ведомстве ждут ответ на представление от областного Совета, а потом будут доказывать свою правоту в порядке установленном законом.
Вопрос в повестке дня шел под № 33, когда дело дошло до его обсуждения, прокурор уже ушел с сессии.
Докладчиком по вопросу выступил вице-спикер Владимир Богодухов. Он сообщил депутатам, что 23 января в Совет поступило представление прокуратуры об устранение нарушения законодательства «О противодействии коррупции» в отношении депутата Валентины Хромовской. Документ направили в комиссию по контролю для проверки. Комиссия провела четыре заседания, на которых изучила доводы прокурора и получила пояснения всех заинтересованных лиц.
— Комиссией на основании изученных материалов проверки не установлено конфликта интересов при исполнении Валентиной Хромовской обязанностей председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству и транспорту, а также отсутствуют факты использования своего статуса для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий. В связи с этим комиссией рекомендовано областному Совету в отношении Валентины Хромовской меры ответственности не применять, — сказал Владимир Богодухов.
Коммунисты Сергей Токарев и Татьяна Копылова попросили уточнить, каковы были доводы прокуратуры, однако им вновь напомнили про гриф «ДСП». В результате большинство депутатов согласилось с мнением комиссии, и решили никак не наказывать коллегу.
Напомним, в конце февраля Валентина Хромовская попросила освободить ее от должности председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству и транспорту, а также исключить ее из состава этого комитета. Коллеги-коммунисты, по спискам которых Валентина Хромовская попала в облсовет, связали это с представлением прокуратуры.
