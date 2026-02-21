В России
Россиянка умерла во время отдыха на Гоа
Женщина отдыхала с подругой, дочерью и 76-летней матерью. Туристка искупалась в море, но, выйдя на берег, почувствовала себя плохо. Ее дочь обратилась в страховую компанию «Евроинс», где посоветовали ехать в госпиталь. В больнице врачи пытались помочь, но женщина скончалась.
За услуги медучреждение потребовало около полутора тысяч долларов и дополнительную оплату за доставку тела в морг. По словам родственников, страховая компания предложила семье погибшей туристки оплатить все самостоятельно, пообещав вернуть деньги после предоставления документов.
Несколько часов тело и паспорт умершей удерживали в госпитале. Родственникам удалось договориться о переводе тела в морг за дополнительные деньги, сейчас близкие ищут средства, чтобы забрать тело погибшей. По данным Telegram-канала, страховая компания перестала выходить на связь.
