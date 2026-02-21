Все новости
Клубы дыма поднялись над центром Липецка
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Гарантирующий поставщик обрезал водопровод липчанке
Общество
Дело о ночной погоне за пьяным водителем дошло до суда
Происшествия
Ельчанин попил пивка на 130 000 рублей
Общество
По обрушению крыши восьмиквартирного дома начала проверку прокуратура
Происшествия
Липецкая вечЁрка: новый мост, рухнувшая крыша и программа Масленицы
Общество
В ювелирный магазин из ПВЗ вернулись пустые коробки: пропало золото на 312 тысяч
Происшествия
«ГАЗель» с пассажирами застряла на сельской дороге: людей вызволяли спасатели
Общество
Рано утром в пяти округах области объявлялся красный уровень
Происшествия
В России
46
39 минут назад

Россиянка умерла во время отдыха на Гоа

56-летняя жительница Москвы умерла во время отдыха на Гоа, госпиталь отказался отдавать тело без оплаты счетов, а страховая компания предложила семье самостоятельно рассчитаться за все услуги. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщина отдыхала с подругой, дочерью и 76-летней матерью. Туристка искупалась в море, но, выйдя на берег, почувствовала себя плохо. Ее дочь обратилась в страховую компанию «Евроинс», где посоветовали ехать в госпиталь. В больнице врачи пытались помочь, но женщина скончалась.

За услуги медучреждение потребовало около полутора тысяч долларов и дополнительную оплату за доставку тела в морг. По словам родственников, страховая компания предложила семье погибшей туристки оплатить все самостоятельно, пообещав вернуть деньги после предоставления документов.

Несколько часов тело и паспорт умершей удерживали в госпитале. Родственникам удалось договориться о переводе тела в морг за дополнительные деньги, сейчас близкие ищут средства, чтобы забрать тело погибшей. По данным Telegram-канала, страховая компания перестала выходить на связь.
0
0
0
0
0

