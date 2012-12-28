«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
В России
До четверти микрофинансовых компаний могут уйти с рынка из-за биометрии
С 1 марта для оформления онлайн-займов на сумму до 1 млн рублей клиентам микрофинансовых компаний потребуется подтверждать личность через Единую биометрическую систему (ЕБС). После вступления норм в силу выдача средств только по паспортным данным станет невозможной.
В Центре биометрических технологий «Известиям» сообщили, что расходы на прямую интеграцию с ЕБС составляют порядка 15–25 млн рублей. Такой формат в первую очередь подходит крупным микрофинансовым компаниям. Для небольших игроков предусмотрена более доступная альтернатива — делегированная идентификация, при которой проверку личности заемщиков берет на себя сторонняя организация.
По оценкам участников рынка, около 30% МФО относятся к числу небольших компаний с годовым оборотом менее 50 млн рублей, и для них подобные затраты могут оказаться критичными. Генеральный директор Moneyman Артем Быков отметил, что уже к концу 2028 года с рынка может уйти до трети действующих микрофинансовых организаций.
Дополнительным фактором давления станет ожидаемое сокращение спроса на микрокредиты после перехода к новым правилам, добавил он. По его словам, объем выдач может временно снизиться в среднем на 50–60%, однако в течение года ситуация должна стабилизироваться по мере роста готовности населения использовать биометрические сервисы.
