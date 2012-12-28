Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Общество
333
55 минут назад
1
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Сегодня, 11 января, возле села Кулешовка произошло смертельное ДТП, полицейские задержали вебкам-моделей, и липецкие чиновники ломают голову о том, как к 2030 году купить 278 новых автобусов.
«Что было конкретно там причиной, я не в курсе. Но мне хватило вчера ехать два часа в Талицкий Чамлык со скоростью не более 60 км/ч по трассе. И даже словить в одном месте занос, благо на встречке никого не было. Никто ничего не посыпал, и ещё удивляйтесь, что аварии», — поделился впечатлениями Вася.
«Этот перекрёсток очень опасный. А сейчас как открылись «Пятёрочка» и другие магазины, там все заставлено фурами. Когда же расширят дорогу в этом месте?!» — добавила Горожанка.
За прошлые сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек
Силовики задержали двух вебкам-моделей, которые снимали интимные видео, получая от поклонников оплату в криптовалюте. Одной модели 28 лет, второй — 25 лет. Та, что постарше снимала видео даже в общественном транспорте.
У девушек изъяли видеооборудование, ноутбуки, эротические аксессуары, одежду, записи трансляций и банковские карты.
Возбуждены уголовные дела о незаконном изготовлении порнографии, женщины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция вменяемой липчанкам статьи УК — до шести лет лишения свободы.
«До шести лет за то, что совершеннолетние тетки снимают себя голыми. Да пусть снимают, чай не дети. Хотят мужики их смотреть, пусть смотрят. А детям ограничить доступ всегда можно в телефонах. Хотя дети продвинутые и так всегда были. Лучше бы искали преступников, которые миллионы и миллиарды воруют в стране», — не поняла ситуацию Тетка.
«Проблема в том, что эти видео в действии они снимали в публичных местах, где находились дети. А так, конечно, совершеннолетние нашли способ заработка», — пояснила Хорошая.
«Не стыда, ни совести…ни видео», — разочаровался мда.
И эта не единственная криминальная новость за сегодня. Липецкий восьмиклассник задержан за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Он отправил в торговый центр сообщение о минировании. Полицейские быстро вычислили подростка.
«Испортил себе историю жизни, не думая о последствиях, теперь многие двери для него будут закрыты навсегда», — написал NS.
«Ой, дурак! Говорю же, каждый расследованный случай подросткового дебилизма должен озвучиваться во всех школах. Пусть не до всех сразу дойдёт — почему такое запрещено, но хотя бы отложится в памяти, что ответить придётся лично, и наказание будет не просто условным. И то же про аварии с детьми: дети должны знать и видеть, чем заканчивается пренебрежение техникой безопасности и Правилами дорожного движения», — добавила Бабка Первая.
Уголовное дело в отношении пьяной липчанки, до смерти избившей подругу, прекращено за истечением срока давности. Такое решение принял Елецкий городской суд.
21 год назад две девушки и два парня выпивали в квартире. Одна из дам напилась так, что уснула в коридоре, а другой это не понравилось и она избила подругу. Утром компания оставила избитую на лестничной клетке, откуда ее забрала скорая помощь. Девушка в больнице не смогла вспомнить, кто ее избил, а потом умерла от последствий побоев.
Показания участники вечеринки давали разные, следствие застопорилось, а в прошлом году ельчанка сама призналась в убийстве.
«Не должно быть никаких сроков давности за убийство. Люди, убившие кого-то, должны понести заслуженное наказание», — считает Гость.
«Она призналась потому что знала, что ей ничего уже не будет, грош цена такому раскаянию», — уверена Шапокляк.
По указу президента России к 2030 году долю общественного транспорта в возрасте до 10 лет нужно поднять до 85%. Чтобы в Липецке выполнить распоряжение Владимира Путина требуется менее чем за пять лет купить 278 новых автобусов. Такой возможности без кратного повышения тарифов нет ни у муниципального «Липецкпассажиртранса», ни у частных перевозчиков. Так что пока тупик.
«У меня даже нет требований по новым автобусам. Эти бы соблюдали расписание. Насколько транспортная доступность улучшилась, когда маршруты 321 и 332 были переданы адекватным перевозчикам! Хотелось бы увидеть еще замену на 11 и 379 маршрутах», — написал Пассажир.
«На самом деле проезд должен стоить значительно больше. Текущая цена — это на грани допустимого. Но даже она ощутимо бьет по карману пассажирам. Так что надо что-то менять в этой системе», — уверен Бухалтер.
«Не исключено, что в недалёком будущем придётся вспомнить в России про средства передвижения на конной тяге», — переживает Да уж.
«Дожить бы ещё до этого 2030, с голоду не зажмурившись», — написал нищеброд.
«Дотянули так же как с трубами в ЖКХ. Тарифы поднимаются постоянно, но ничего не обновляется. Выжимают максимальную прибыль и больше ни о чем не думают. Поднимайте цены, карманы-то у людей бездонные», — возмутился !
«Заранее готовят людей к повышению цен на проезд», — пришел к выводу с.
«Непонятно, а где обещанное воздушное метро? Уже не будет?» — вспомнил обещание Очевидец.
Если сегодня ночью в Липецке столбики термометров еще могут опуститься до -15 градусов, то завтра днем существенно потеплеет: на улице будет от -2 до -4 градусов.
И обратите внимание, 28 февраля в Липецке заработают выездные пункты вакцинации от бешенства.
0
0
0
1
4
Комментарии (1)