Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов

Сегодня, 11 января, возле села Кулешовка произошло смертельное ДТП, полицейские задержали вебкам-моделей, и липецкие чиновники ломают голову о том, как к 2030 году купить 278 новых автобусов.