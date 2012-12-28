Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке задержаны две вебкам-модели: одна снимала интимные видео даже в автобусе
Происшествия
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
Происшествия
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Происшествия
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Происшествия
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело прекращено в суде
Происшествия
Это тупик: к 2030 году липецким перевозчикам не купить 278 автобусов
Общество
Восьмиклассник «заминировал» торговый центр
Общество
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Происшествия
Жители «Звездного» провели ночь без тепла
Общество
Анатолию Емельянову могут изменить меру пресечения
Общество
Читать все
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Происшествия
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Происшествия
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Происшествия
По проспекту Победы вновь течет ручей
Общество
Управляющая компания через суд требует отремонтировать канализационные сети
Общество
Пешеходы на остановке у ЛГТУ две недели следят за светофором для водителей
Общество
В Тербунском районе похоронили участника СВО
Общество
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Общество
В частном секторе Опытной станции отключат холодную воду
Общество
Циклон принесет в Липецкую область потепление
Погода в Липецке
Читать все
Общество
333
55 минут назад
1

Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов

Сегодня, 11 января, возле села Кулешовка произошло смертельное ДТП, полицейские задержали вебкам-моделей, и липецкие чиновники ломают голову о том, как к 2030 году купить 278 новых автобусов.

На трассе Орел-Тамбов возле села Кулешовка Липецкого округа сегодня столкнулись «ГАЗель», «Шкода Октавия» и грузовик. В «Шкоде» спасатели нашли мертвого 85-летнего водителя. Возможно, он умер за рулем — точную причину смерти назовут уже судмедэксперты.

«Что было конкретно там причиной, я не в курсе. Но мне хватило вчера ехать два часа в Талицкий Чамлык со скоростью не более 60 км/ч по трассе. И даже словить в одном месте занос, благо на встречке никого не было. Никто ничего не посыпал, и ещё удивляйтесь, что аварии», — поделился впечатлениями Вася.

«Этот перекрёсток очень опасный. А сейчас как открылись «Пятёрочка» и другие магазины, там все заставлено фурами. Когда же расширят дорогу в этом месте?!» — добавила Горожанка.

За прошлые сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек

Силовики задержали двух вебкам-моделей, которые снимали интимные видео, получая от поклонников оплату в криптовалюте. Одной модели 28 лет, второй — 25 лет. Та, что постарше снимала видео даже в общественном транспорте.


У девушек изъяли видеооборудование, ноутбуки, эротические аксессуары, одежду, записи трансляций и банковские карты.

Возбуждены уголовные дела о незаконном изготовлении порнографии, женщины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция вменяемой липчанкам статьи УК — до шести лет лишения свободы.

«До шести лет за то, что совершеннолетние тетки снимают себя голыми. Да пусть снимают, чай не дети. Хотят мужики их смотреть, пусть смотрят. А детям ограничить доступ всегда можно в телефонах. Хотя дети продвинутые и так всегда были. Лучше бы искали преступников, которые миллионы и миллиарды воруют в стране», — не поняла ситуацию Тетка.

«Проблема в том, что эти видео в действии они снимали в публичных местах, где находились дети. А так, конечно, совершеннолетние нашли способ заработка», — пояснила Хорошая.

«Не стыда, ни совести…ни видео», — разочаровался мда.

И эта не единственная криминальная новость за сегодня. Липецкий восьмиклассник задержан за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Он отправил в торговый центр сообщение о минировании. Полицейские быстро вычислили подростка.

«Испортил себе историю жизни, не думая о последствиях, теперь многие двери для него будут закрыты навсегда», — написал NS.

«Ой, дурак! Говорю же, каждый расследованный случай подросткового дебилизма должен озвучиваться во всех школах. Пусть не до всех сразу дойдёт — почему такое запрещено, но хотя бы отложится в памяти, что ответить придётся лично, и наказание будет не просто условным. И то же про аварии с детьми: дети должны знать и видеть, чем заканчивается пренебрежение техникой безопасности и Правилами дорожного движения», — добавила Бабка Первая.

Уголовное дело в отношении пьяной липчанки, до смерти избившей подругу, прекращено за истечением срока давности. Такое решение принял Елецкий городской суд.

21 год назад две девушки и два парня выпивали в квартире. Одна из дам напилась так, что уснула в коридоре, а другой это не понравилось и она избила подругу. Утром компания оставила избитую на лестничной клетке, откуда ее забрала скорая помощь. Девушка в больнице не смогла вспомнить, кто ее избил, а потом умерла от последствий побоев.

Показания участники вечеринки давали разные, следствие застопорилось, а в прошлом году ельчанка сама призналась в убийстве.

«Не должно быть никаких сроков давности за убийство. Люди, убившие кого-то, должны понести заслуженное наказание», — считает Гость.

«Она призналась потому что знала, что ей ничего уже не будет, грош цена такому раскаянию», — уверена Шапокляк.

По указу президента России к 2030 году долю общественного транспорта в возрасте до 10 лет нужно поднять до 85%. Чтобы в Липецке выполнить распоряжение Владимира Путина требуется менее чем за пять лет купить 278 новых автобусов. Такой возможности без кратного повышения тарифов нет ни у муниципального «Липецкпассажиртранса», ни у частных перевозчиков. Так что пока тупик.

«У меня даже нет требований по новым автобусам. Эти бы соблюдали расписание. Насколько транспортная доступность улучшилась, когда маршруты 321 и 332 были переданы адекватным перевозчикам! Хотелось бы увидеть еще замену на 11 и 379 маршрутах», — написал Пассажир.

«На самом деле проезд должен стоить значительно больше. Текущая цена — это на грани допустимого. Но даже она ощутимо бьет по карману пассажирам. Так что надо что-то менять в этой системе», — уверен Бухалтер.

«Не исключено, что в недалёком будущем придётся вспомнить в России про средства передвижения на конной тяге», — переживает Да уж.

«Дожить бы ещё до этого 2030, с голоду не зажмурившись», — написал нищеброд.

«Дотянули так же как с трубами в ЖКХ. Тарифы поднимаются постоянно, но ничего не обновляется. Выжимают максимальную прибыль и больше ни о чем не думают. Поднимайте цены, карманы-то у людей бездонные», — возмутился !

«Заранее готовят людей к повышению цен на проезд», — пришел к выводу с.

«Непонятно, а где обещанное воздушное метро? Уже не будет?» — вспомнил обещание Очевидец.

Если сегодня ночью в Липецке столбики термометров еще могут опуститься до -15 градусов, то завтра днем существенно потеплеет:   на улице будет от -2 до -4 градусов.

И обратите внимание, 28 февраля в Липецке заработают выездные пункты вакцинации от бешенства.
вечЁрка
ДТП
порнография
автобусы
0
0
0
1
4

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Valera
29 минут назад
Недоволен работой автобусов №24 и №28, в особенности не однократно мной замечено вечером в пятницу и субботу. Очень тяжело выбраться с Сырского.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить