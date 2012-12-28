Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело прекращено в суде
Дело прекратили за истечением сроков давности уголовного преследования.
«Подсудимая ходатайствовала о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Защитник поддержала ходатайство подсудимой. Потерпевшая полагалась на усмотрение суда. Государственный обвинитель в суде не возражал против прекращения дела, полагая что сроки давности в отношении преступления, инкриминируемого подсудимой, истекли. Суд посчитал ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению: по Уголовному кодексу лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления истекло пятнадцать лет. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд отменил», — сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Напомним, речь идёт о смертельном избиении 27-летней девушки, которое случилось 21 год назад. Дело расследовал Следственный отдел по Ельцу СУ СК России по Липецкой области. В нанесении смертельных побоев призналась её подруга — сейчас женщине уже 43 года.
«По данным следствия, ночью 10 апреля 2004 года компания из двух девушек и двоих парней выпивала в квартире. Во время застолья одна из девушек сильно напилась и уснула в коридоре. Это разозлило её подругу, которая нанесла спящей множественные удары ногами по различным частям тела, в том числе по лицу и в живот», — ранее сообщала пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Утром компания оставила избитую и находящуюся без сознания девушку на лестничной площадке, откуда ее забрала бригада скорой помощи. В больнице девушка не смогла вспомнить, кто именно ее избил. А спустя почти две она умерла от тяжёлых увечий.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Участники событий давали противоречивые показания: подруга говорила, что девушку избили молодые люди якобы из-за отказа вступать с ними в интимную связь, а парни заявили, что были лишь свидетелями произошедшего, а виновница всего — подруга. Допросы, очные ставки и другие следственные действия не позволили получить достаточные доказательства.
Перелом в расследовании произошел в 2025 году. Спустя 21 год уже 43-летняя ельчанка созналась в убийстве подруги. Она рассказала следователю группы по расследованию преступлений прошлых лет о том, что ее мучает совесть за то, что случилось, и подтвердила свои показания при их проверке следователем на месте происшествия.
