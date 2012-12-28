Все новости
Происшествия
327
35 минут назад

За сутки на дорогах области пострадали шесть человек

Два серьезных ДТП произошли вчера в Липецкой области. В первом из них — на дороге  Липецк – Борисовка в Добровском районе — получили травмы четыре человека.

По данным Госавтоинспекции, около 10:00 столкнулись автомобили «Хендай» с 39-летним водителем и «Ауди» с 47-летней женщиной за рулем. В результате оба водителя и три пассажира «Хендая», в том числе двое детей 3-х и 9-ти лет, были доставлены в больницы. У детей, напомним, диагностированы сотрясения головного мозга и ушибы.

В Липецке на улице Ильича вчера днем столкнулись «Лада Гранта» с 47-летним мужчиной за рулем и «Шевроле» под управлением 43-летнего водителя. В аварии получила травмы 65-летняя пассажирка «Шевроле».

авария
ДТП
