Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Происшествия
327
35 минут назад
За сутки на дорогах области пострадали шесть человек
По данным Госавтоинспекции, около 10:00 столкнулись автомобили «Хендай» с 39-летним водителем и «Ауди» с 47-летней женщиной за рулем. В результате оба водителя и три пассажира «Хендая», в том числе двое детей 3-х и 9-ти лет, были доставлены в больницы. У детей, напомним, диагностированы сотрясения головного мозга и ушибы.
В Липецке на улице Ильича вчера днем столкнулись «Лада Гранта» с 47-летним мужчиной за рулем и «Шевроле» под управлением 43-летнего водителя. В аварии получила травмы 65-летняя пассажирка «Шевроле».
0
2
0
1
0
Комментарии