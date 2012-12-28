Циклон принесет в Липецкую область потепление

Возможны мокрый снег и дождь.

В ближайшие трое суток с приближением к региону обширного циклона с запада и его атмосферных фронтов погода в Липецкой области начнет меняться — заметно потеплеет, ожидаются осадки в виде снега и дождя различной интенсивности.Среднесуточные температуры составят: 12 февраля — 8-9 градусов мороза, что в пределах нормы, 13 и 14 февраля — от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью — от -11 до -16, днем — от 0 до -5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью на улице — от -13 до -15 градусов, днем — от -2 до -4.День 12 февраля стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 32 градуса мороза.