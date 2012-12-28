Восьмиклассник «заминировал» торговый центр

Подростка вычислили, возбуждено уголовное дело.

В Липецке задержали восьмиклассника одной из школ, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма: он «заминировал» торговый центр.«Директору торгового центра в Октябрьском районе Липецка поступило сообщение о нахождении на территории предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. В торговый центр незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных ведомств: в ходе обследования информация об угрозе не подтвердилась», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Отправителя сообщения установили, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ, санкции которой — до пяти лет лишения свободы.