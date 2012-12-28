Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Общество
58 минут назад
Восьмиклассник «заминировал» торговый центр
Подростка вычислили, возбуждено уголовное дело.
«Директору торгового центра в Октябрьском районе Липецка поступило сообщение о нахождении на территории предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. В торговый центр незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных ведомств: в ходе обследования информация об угрозе не подтвердилась», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Отправителя сообщения установили, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ, санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
Комментарии (2)