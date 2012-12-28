Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
27-летнего липчанина избили у торгового центра
Происшествия
Ушла легенда: умер профессор ЛГПУ Алексей Райков
Общество
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Происшествия
Липецкие реаниматологи спасли пациентку с весом 276 килограммов
Здоровье
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
Общество
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Общество
В Липецке дворовых кошек обкрадывает лиса
Общество
Пожар начался в кабинете психолога: подробности пожара в детском саду на Новолипецке
Происшествия
Тамбовские женщины рожают в Липецке: губернатор соседней области поинтересовался, почему
Здоровье
Ни одного метра новых трамвайных путей мэрия ещё не приняла у концессионера
Общество
Читать все
27-летнего липчанина избили у торгового центра
Происшествия
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Происшествия
Бывшую начальницу почтового отделения осудили за присвоение выплаты умершей женщины
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Восьмиклассник «заминировал» торговый центр
Общество
«Металлург» вернул одного из лидеров
Спорт
За сутки на дорогах области пострадали шесть человек
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
Сегодня в Липецке: искусство махать шашкой, добавят ли липчанам дни к отпуску?
Общество
Объявлен желтый уровень
Происшествия
Читать все
Общество
746
58 минут назад
2

Восьмиклассник «заминировал» торговый центр

Подростка вычислили, возбуждено уголовное дело.

В Липецке задержали восьмиклассника одной из школ, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма: он «заминировал» торговый центр.

«Директору торгового центра в Октябрьском районе Липецка поступило сообщение о нахождении на территории предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. В торговый центр незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных ведомств: в ходе обследования информация об угрозе не подтвердилась», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Отправителя сообщения установили, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ, санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
телефонный терроризм
0
1
1
2
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Крылов
34 минуты назад
Безнаказанность рождает вседозволенность. Необходимо снизить возраст введения уголовной ответственности за преступления.
Ответить
Заняться
47 минут назад
Было наверное нечем.Всякая пурга в голову приходит от безделья.Митрофанушка.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить