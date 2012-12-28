Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
От чего погиб 85-летний мужчина — разберется следствие.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, водителю было 85 лет, и причина его смерти еще не установлена — ее определят судмедэксперты.
Устанавливаются и обстоятельства ДТП.
