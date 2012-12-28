28 февраля в Липецке заработают выездные пункты вакцинации от бешенства

В прошлом году в Липецкой области бешенство нашли у четырёх кошек и одной собаки.

28 февраля в Липецке начнется сезон вакцинации против бешенства на выездных пунктах.«График вакцинации будет опубликован за две недели до начала работы пунктов, но не откладывайте заботу о здоровье своего питомца на потом. Вакцинация — это обязательная и крайне важная мера для защиты вашего питомца и людей вокруг от таких опасных болезней, как бешенство. Пропуск вакцинации может привести к серьёзным последствиям», — сообщает Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных.Напомним, в 2025 году в Липецкой области зарегистрировано пять случаев бешенства животных — у четырёх кошек и одной собаки, тогда как в 2024 году — 20 случаев. Очаги бешенства животных выявлены в пяти населенных пунктах на трёх административных территориях области. В 2024 году бешенство выявляли в 13 населенных пунктах восьми районов.