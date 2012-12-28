Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Происшествия
2499
сегодня, 10:31
19
В Липецке задержаны две вебкам-модели: одна снимала интимные видео даже в автобусе
Женщины получали от поклонников оплату в криптовалюте.
«Cотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области пресекли деятельность двух липчанок 25 и 28 лет, которые самостоятельно занимались изготовлением и распространением видеоконтента порнографического характера в Интернете. Дамы арендовали квартиры и оборудовали там студии. Младшая из них начала бизнес в 2023 году, а старшая — в сентябре прошлого года. Вебкам-модели предоставляли запрещённый контент на специализированной стриминговой платформе, получая от поклонников оплату в криптовалюте. Средства поступали на их электронные кошельки и впоследствии обналичивались», — сообщает МВД-Медиа.
28-летняя липчанка вела прямые трансляции даже в многолюдных местах: от кафе до салона автобуса. Одна из таких записей и попала в поле зрения оперативников.
У девушек изъяли видеооборудование, ноутбуки, эротические аксессуары и одежду, записи трансляций и банковские карты.
Возбуждены уголовные дела по пункту «б» части третьей статьи 242 УК РФ, женщины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до шести лет лишения свободы.
6
3
4
7
18
Комментарии (19)