В Липецке задержаны две вебкам-модели: одна снимала интимные видео даже в автобусе

Женщины получали от поклонников оплату в криптовалюте.

В Липецке задержаны две вебкам-модели, одна из которых вела трансляции даже в общественных местах — например, одну из таких трансляций, когда девушка ласкала себя и снимала это на телефон, возмущённые безобразием очевидцы сняли в рейсовом автобусе.«Cотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области пресекли деятельность двух липчанок 25 и 28 лет, которые самостоятельно занимались изготовлением и распространением видеоконтента порнографического характера в Интернете. Дамы арендовали квартиры и оборудовали там студии. Младшая из них начала бизнес в 2023 году, а старшая — в сентябре прошлого года. Вебкам-модели предоставляли запрещённый контент на специализированной стриминговой платформе, получая от поклонников оплату в криптовалюте. Средства поступали на их электронные кошельки и впоследствии обналичивались», — сообщает МВД-Медиа.28-летняя липчанка вела прямые трансляции даже в многолюдных местах: от кафе до салона автобуса. Одна из таких записей и попала в поле зрения оперативников.У девушек изъяли видеооборудование, ноутбуки, эротические аксессуары и одежду, записи трансляций и банковские карты.Возбуждены уголовные дела по пункту «б» части третьей статьи 242 УК РФ, женщины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до шести лет лишения свободы.