27-летнего липчанина избили у торгового центра
Происшествия
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Происшествия
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
Общество
Липецкие реаниматологи спасли пациентку с весом 276 килограммов
Здоровье
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Общество
Ни одного метра новых трамвайных путей мэрия ещё не приняла у концессионера
Общество
Пожар начался в кабинете психолога: подробности пожара в детском саду на Новолипецке
Происшествия
Тамбовские женщины рожают в Липецке: губернатор соседней области поинтересовался, почему
Здоровье
Какую оценку вы поставите за уборку Липецка от снега?
Говорит Липецк
30-летний лебедянец получил два года условно за гибель своего 11-месячного племянника
Происшествия
В Липецке задержаны две вебкам-модели: одна снимала интимные видео даже в автобусе
Происшествия
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело прекращено в суде
Происшествия
Анатолию Емельянову могут изменить меру пресечения
Общество
Желтый уровень отменен
Происшествия
63-летний мужчина пострадал в пожаре на улице Терешковой
Происшествия
За сутки на дорогах области пострадали шесть человек
Происшествия
Какая боль….
Спорт
Лев-Толстовской пенсионерке вернули похищенные мошенниками более 300 000 рублей
Происшествия
28 февраля в Липецке заработают выездные пункты вакцинации от бешенства
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
Происшествия
2499
сегодня, 10:31
19

В Липецке задержаны две вебкам-модели: одна снимала интимные видео даже в автобусе

Женщины получали от поклонников оплату в криптовалюте.

В Липецке задержаны две вебкам-модели, одна из которых вела трансляции даже в общественных местах — например, одну из таких трансляций, когда девушка ласкала себя и снимала это на телефон, возмущённые безобразием очевидцы сняли в рейсовом автобусе.

«Cотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области пресекли деятельность двух липчанок 25 и 28 лет, которые самостоятельно занимались изготовлением и распространением видеоконтента порнографического характера в Интернете. Дамы арендовали квартиры и оборудовали там студии. Младшая из них начала бизнес в 2023 году, а старшая — в сентябре прошлого года. Вебкам-модели предоставляли запрещённый контент на специализированной стриминговой платформе, получая от поклонников оплату в криптовалюте. Средства поступали на их электронные кошельки и впоследствии обналичивались», — сообщает МВД-Медиа.

28-летняя липчанка вела прямые трансляции даже в многолюдных местах: от кафе до салона автобуса. Одна из таких записей и попала в поле зрения оперативников.

У девушек изъяли видеооборудование, ноутбуки, эротические аксессуары и одежду, записи трансляций и банковские карты.

Возбуждены уголовные дела по пункту «б» части третьей статьи 242 УК РФ, женщины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до шести лет лишения свободы.
порнография
6
3
4
7
18

Комментарии (19)

Водитель автобуса
10 минут назад
А за проезд она заплатила
житель
20 минут назад
арендодатель не заходил в хату, не интересовался зачем у такой кровати камера?
Ваня
34 минуты назад
Срамота...
ГОСТЬ53
37 минут назад
Фу, какая гадость и грязь!
Animal planet.
44 минуты назад
Даже незнаю как комментировать эту новость.
Ну
56 минут назад
надо же каких злодеев поймали - это не то что карманников по автобусам ловить
Хорошая
сегодня, 11:06
Проблема в том, что эти видео в действии они снимали в публичных местах, где находились дети. А так, конечно, совершеннолетние нашли способ заработка)
Гость
сегодня, 11:04
Стыдоба !
Липчанин 1
сегодня, 11:03
Надо было как ИП оформиться и платить налоги, а так аяяяй ,низя.
Леликов Сергей г. Липецк
39 минут назад
А как это проффесия в трудовой называется???
?
сегодня, 11:02
А зачем у них одежду изъяли?
