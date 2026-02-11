Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
На месте аварии работали спасатели.
«Спасатели аварийно-спасательного отряда Липецкой области оперативно прибыли на место ДТП и оказали помощь двум другим водителям», — сообщили в управлении ГПСС.
