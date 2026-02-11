В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб

На месте аварии работали спасатели.





11 февраля на трассе Орел-Тамбов возле села Кулешовка Липецкого округа столкнулись «ГАЗель», автомобиль «Шкода Октавия» и грузовик. По данным ОКУ «Управление ГПСС», в аварии погиб водитель «Шкоды».«Спасатели аварийно-спасательного отряда Липецкой области оперативно прибыли на место ДТП и оказали помощь двум другим водителям», — сообщили в управлении ГПСС.