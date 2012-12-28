Все новости
Общество
870
сегодня, 16:21
5

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

4 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители пяти улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 3 по улице 8 Марта, № 11 по улице Ворошилова, №№ 40, 42, 44 по улице Л. Толстого, № 22а по проспекту Победы, № 7 по улице Айвазовского. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

4 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а по улице Ангарской, №№ 1г, 3а, 3/7 по улице Базарной, № 20а по улице 9 Мая, № 117б по улице Ковалева, обесточат частный сектор улицы Орловской.

отключения
0
0
3
1
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вася Жулек
11 минут назад
На ЛТЗ холодной воды нет.
Ответить
Александр Н.
35 минут назад
Насчёт отключения электроэнергии в такой мороз я бы хорошо подумал .
Ответить
сегодня, 16:32
Плановые ремонтные работы при отрицательной температуре воздуха? Обещают мороз до -33 °C.
Ответить
не обязательно на улице
12 минут назад
У нас по плану так дом от воды отключили, чтобы в подвале трубу сделать
Ответить
алкаш
47 минут назад
самое время!
Ответить
