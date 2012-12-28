Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
4 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители пяти улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
4 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а по улице Ангарской, №№ 1г, 3а, 3/7 по улице Базарной, № 20а по улице 9 Мая, № 117б по улице Ковалева, обесточат частный сектор улицы Орловской.
