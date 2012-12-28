На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

4 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители пяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 3 по улице 8 Марта, № 11 по улице Ворошилова, №№ 40, 42, 44 по улице Л. Толстого, № 22а по проспекту Победы, № 7 по улице Айвазовского.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.4 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а по улице Ангарской, №№ 1г, 3а, 3/7 по улице Базарной, № 20а по улице 9 Мая, № 117б по улице Ковалева, обесточат частный сектор улицы Орловской.