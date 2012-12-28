Несмотря на сокращение бюджета, траты на социальную сферу выросли

За год они увеличились почти на 9 миллиардов рублей.

На следующей неделе губернатор Игорь Артамонов отчитается на сессии областного Совета о работе регионального правительства за год. Перед сессией отчет губернатора представил комитету по государственному устройству и местному самоуправлению Совета один из заместителей Игоря Артамонова — Сергей Курбатов.Как рассказал вице-губернатор, индекс промышленного производства в Липецкой области за год уменьшился на 0,9%, и это «тревожный знак». Однако благодаря диверсификации экономики и работе ОЭЗ «Липецк» потери удалось частично компенсировать. Увеличились показатели в сельском хозяйстве: за пять лет экспорт сельхозпродукции вырос в 1,5 раза — до 1,7 млн тонн. В 2025 году собран рекордный урожай свёклы — 5,2 млн т (+17% к 2024 году) и зерновых — 4 млн тонн (+28%).Сергей Курбатов обратил внимание депутатов на рост расходов на социальную сферу, при падении доходов бюджета. В 2024 году в бюджет поступило 121,8 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, в 2025 году — 119,6 млрд руб., в 2026 году прогнозируется 108,7 млрд руб. При этом в 2023 году на социальную сферу было потрачено 73,1 млрд руб., в 2024 году — 91 млрд руб., а в 2025 — 99,7 млрд руб.— Несмотря на снижение доходов бюджета, команде губернатора удалось увеличить вложения в социальную сферу, — заявил Сергей Курбатов.К примеру, в здравоохранение за 2025 год вложено более 4,2 млрд руб. (рост к 2024 году составил 61%). По данным чиновников, у жителей Липецкой области растёт удовлетворённость услугами здравоохранения.В прошлом году в Липецке сданы две крупные школы. Ещё один интересный показатель — на 26% сократилась аварийность на сетях водоснабжения.За пять лет в Липецкой области, по словам Сергея Курбатова, зарплаты выросли на 134,2%. Этот показатель выше, чем в среднем по России (124,3%) и по ЦФО (122,3%).Чиновники экономят, в том числе и на себе. За два года служебный автопарк областных ведомств сократился на 465 автомобилей, или на 36%.Депутаты задали по существу доклада несколько вопросов.Сергея Токарева интересовало, велик ли в области дефицит врачей.По этому показателю регион вышел на доковидные цифры 2020 года, сообщила присутствовавшая на заседании комитета региональный министр здравоохранения Лилия Самошина. Дефицит медиков сокращается: сейчас системе здравоохранения не хватает 155 узких специалистов, 45–50 терапевтов и педиатров, а также 200 специалистов среднего медицинского персонала.Ларису Ксенофонтову волновала проблема «серых» зарплат.Сергей Курбатов сообщил, что в прошлом году региональный бюджет получил около полумиллиарда рублей от легализации трудовых отношений.— Мы все понимаем, в какое время живём. В этих условиях правительство делает всё возможное. Есть и негатив, но и много позитивного. То, что сделано сегодня, перечислять можно долго. Самое главное — финансирование социальной сферы остаётся на должном уровне, — так прокомментировала отчёт председатель социального комитета облсовета Лариса Ксенофонтова.Комитет большинством голосов рекомендовал сессии принять доклад к сведению