Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Стрельба в Ссёлках: винтовку нашли во дворе 35-летнего подозреваемого
Происшествия
Соседи судились из-за направленной в общий коридор камеры видеонаблюдения
Происшествия
Подрезал и скрылся: полицейские задержали 20-летнего виновника ДТП
Происшествия
Самая старая школа Липецка стала лакмусовой бумажкой системных просчетов бюджетных капремонтов
Общество
Бывший росгвардеец Александр Капарулин снова оправдан по делу об убийстве, краже и похищении паспорта
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В громком деле обнальщиков был замешан налоговик
Происшествия
«Металлург» забил один из самых красивых голов за много лет
Спорт
Сегодня в Липецке: снег в апреле, мир без лжи и начальники начали предоставлять отгулы вместо подарков
Общество
Ветеринары предостерегают охотников от паразитов
Здоровье
Читать все
В Ульяновске осудили строителя спортивного города на Зеленом острове
Общество
15-летняя девочка ушла из дома в два часа ночи и пропала
Происшествия
Спикер и пять депутатов областного Совета будут участвовать в праймериз «ЕР» для участия в новых выборах
Общество
Бензин продолжил дорожать в Липецкой области
Экономика
«Мертвый город» в Тракторном — прокуратура требует обеспечить безопасность расселенных домов
Общество
Несмотря на сокращение бюджета, траты на социальную сферу выросли
Общество
90-летней липчанке мошенники пообещали компенсацию за лекарства
Происшествия
Бывшую сотрудницу сельхозорганизации и её подельника из МФЦ подозревают в мошенничестве с землёй
Происшествия
Оборотень в погонах: полицейский сам оформил займ на уже обманутую мошенниками женщину
Происшествия
В мэрии Липецка заявили о семи фонтанах, которые заработают 1 мая
Общество
Читать все
Общество
333
сегодня, 15:26
2

Несмотря на сокращение бюджета, траты на социальную сферу выросли

За год они увеличились почти на 9 миллиардов рублей.

На следующей неделе губернатор Игорь Артамонов отчитается на сессии областного Совета о работе регионального правительства за год. Перед сессией отчет губернатора представил комитету по государственному устройству и местному самоуправлению Совета один из заместителей Игоря Артамонова — Сергей Курбатов.
 
Как рассказал вице-губернатор, индекс промышленного производства в Липецкой области за год уменьшился на 0,9%, и это «тревожный знак». Однако благодаря диверсификации экономики и работе ОЭЗ «Липецк» потери удалось частично компенсировать. Увеличились показатели в сельском хозяйстве: за пять лет экспорт сельхозпродукции вырос в 1,5 раза — до 1,7 млн тонн. В 2025 году собран рекордный урожай свёклы — 5,2 млн т (+17% к 2024 году) и зерновых — 4 млн тонн (+28%).
 
Сергей Курбатов обратил внимание депутатов на рост расходов на социальную сферу, при падении доходов бюджета. В 2024 году в бюджет поступило 121,8 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, в 2025 году — 119,6 млрд руб., в 2026 году прогнозируется 108,7 млрд руб. При этом в 2023 году на социальную сферу было потрачено 73,1 млрд руб., в 2024 году — 91 млрд руб., а в 2025 — 99,7 млрд руб.
 
— Несмотря на снижение доходов бюджета, команде губернатора удалось увеличить вложения в социальную сферу, — заявил Сергей Курбатов.
 
К примеру, в здравоохранение за 2025 год вложено более 4,2 млрд руб. (рост к 2024 году составил 61%). По данным чиновников, у жителей Липецкой области растёт удовлетворённость услугами здравоохранения.
 
В прошлом году в Липецке сданы две крупные школы. Ещё один интересный показатель — на 26% сократилась аварийность на сетях водоснабжения.
 
За пять лет в Липецкой области, по словам Сергея Курбатова, зарплаты выросли на 134,2%. Этот показатель выше, чем в среднем по России (124,3%) и по ЦФО (122,3%).
 
Чиновники экономят, в том числе и на себе. За два года служебный автопарк областных ведомств сократился на 465 автомобилей, или на 36%.
 
Депутаты задали по существу доклада несколько вопросов.
 
Сергея Токарева интересовало, велик ли в области дефицит врачей.
 
По этому показателю регион вышел на доковидные цифры 2020 года, сообщила присутствовавшая на заседании комитета региональный министр здравоохранения Лилия Самошина. Дефицит медиков сокращается: сейчас системе здравоохранения не хватает 155 узких специалистов, 45–50 терапевтов и педиатров, а также 200 специалистов среднего медицинского персонала.
 
Ларису Ксенофонтову волновала проблема «серых» зарплат.
 
Сергей Курбатов сообщил, что в прошлом году региональный бюджет получил около полумиллиарда рублей от легализации трудовых отношений.
 
— Мы все понимаем, в какое время живём. В этих условиях правительство делает всё возможное. Есть и негатив, но и много позитивного. То, что сделано сегодня, перечислять можно долго. Самое главное — финансирование социальной сферы остаётся на должном уровне, — так прокомментировала отчёт председатель социального комитета облсовета Лариса Ксенофонтова.
 
Комитет большинством голосов рекомендовал сессии принять доклад к сведению
отчет губернатора
облсовет
3
2
1
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
...
34 минуты назад
Еще бы сравнили рост зарплат и пенсий лет за двадцать. И не забыть бы про инфляцию.
Ответить
Игорь
40 минут назад
Почему в поликлиниках физиопроцедуры стали платными,п-ка на Титова?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить