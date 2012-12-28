На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

9 апреля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители восьми улиц Студгородка и Карьера, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 4, 10 по проезду Строителей, №№ 11, 13 в Студенческом городке, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12 по улице Нестерова. №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 1, 3, 5 в переулке Попова, №№ 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а по улице Гагарина, № 164 по улице Тельмана.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.9 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 12:00 отключат электричество в домах №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11 по проезду Лузана, обесточат улицы Кротевича, Чайковского, Щорса.С 09:00 до 17:00 не будет света в домах №№ 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047 в садоводчестве «Дачный 3», №№ 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340 в садоводчестве «Дачный 4» и в садоводчестве «Дачный 5».