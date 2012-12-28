сегодня, 17:10
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
9 апреля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители восьми улиц Студгородка и Карьера, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
9 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 12:00 отключат электричество в домах №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11 по проезду Лузана, обесточат улицы Кротевича, Чайковского, Щорса.
С 09:00 до 17:00 не будет света в домах №№ 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047 в садоводчестве «Дачный 3», №№ 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340 в садоводчестве «Дачный 4» и в садоводчестве «Дачный 5».
