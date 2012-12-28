Бывший росгвардеец Александр Капарулин снова оправдан по делу об убийстве, краже и похищении паспорта

В июне прошлого года его дело отправили на новое рассмотрение и вот вынесен очередной вердикт. За Капарулиным признано право на реабилитацию.

Грязинский городской суд огласил приговор 42-летнему Александру Капарулину, который судом присяжных заседателей признан виновным в воспрепятствовании производству по возбуждённому в отношении него уголовному делу, но вновь  оправдан по обвинению в убийстве, краже и похищении паспорта.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, за воспрепятствование следствию (по части второй статьи 294 УК РФ) Александру Капарулину назначено 300 часов обязательных работ, но отрабатывать ему ничего не придётся в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по данной статье.

Напомним, при ознакомлении с материалами своего дела Капарулин зачёркивал и заменял слова в протоколах допроса свидетеля, протоколе задержания, протоколе допроса и протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника. Например, в графе «Замечания к протоколу» он поправил слово «нет» на слово «есть», в графе заявления заштриховал словосочетание «не поступили», в графе «протокол прочитан» заштриховал слово «лично», в графе «замечания к протоколу» заштриховал слово «нет», а в другом протоколе исправил «нет» на «есть». Внесение рукописных исправлений в протоколы и было расценено как воспрепятствование следствию.

В связи с оправданием по трём статьям Уголовного кодекса: по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ) за Капарулиным признано право на реабилитацию.

Материалы по убийству и краже имущества и паспорта вместе с вещдоками направлены руководителю Грязинского МСО СУ СК России по Липецкой области для возобновления следствия и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Об этой истории мы много раз рассказывали. Ночью 9 мая 2021 года на улице Песковатской в Грязях несколькими ударами твердым предметом по голове была убита 45-летняя женщина. Накануне вечером она решила развеяться в кафе с подругой, откуда вернулась среди ночи и на неё напали.

По подозрению в совершении преступления задержали ее знакомого — Александра Капарулина, который поддерживал отношения с женщиной с 2016-го по 2020 год. Потом она стала встречаться с другим. Ссора бывших стала основой обвинения. Но в судах версия следствия о том, что бывший возлюбленный нанес женщине удары неустановленным тупым твёрдым предметом по голове и груди, а затем сорвал с неё золотые серьги и цепь, и взял ее сумку с телефоном и паспортом, развалилась: по всем этим тяжким статьям Капарулина оправдали.

Первоначально уголовное дело было рассмотрено Липецким областным судом, но постановленный на основании вердикта присяжных приговор отменен Первым апелляционным судом общей юрисдикции в результате рассмотрения апелляционного представления гособвинителя и апелляционной жалобы потерпевшей. В связи с тем, что гособвинитель смягчил квалификацию, изменив обвинение с пункта «з» части второй статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений) на часть первую статьи 105 УК РФ, подсудность уголовного дела после была изменена, и оно передано на рассмотрение в районный суд по месту совершения преступления.

убийство
кража
