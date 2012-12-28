Ветеринары предостерегают охотников от паразитов

Случаи саркоцистоза ежегодно регистрируются в Липецкой области.

В Липецкой области открылась весенняя охота на пернатую дичь. В связи с этим ветеринары распространили предупреждение об опасном паразитарном заболевании, случаи которого ежегодно регистрируются в Липецкой области. Заражаются охотники от диких уток.«Возникает угроза заражения людей опасным паразитарным заболеванием саркоцистоз, который особенно широко распространен среди диких птиц. На территории нашего региона охотниками ежегодно регистрируются случаи поражения саркоцистозом диких уток. Человек заражается, cъедая недостаточно обработанное, полусырое мясо зараженной птицы. Заболевание долгое время протекает практически без симптомов, поражая нервную систему. Первичные признаки заболевания саркоциcтозом — слабость, повышение температуры тела, недомогание. По истечении нескольких месяцев у человека полностью поражается нервная система. Кроме того, наличие болезни может привести к остановке сердца, тромбозу», — сообщает Управление ветеринарии Липецкой области.Охотникам следует осмотреть добытую дичь на месте, не принося домой. Для этого необходимо надеть перчатки и сделать надрез кожи в районе грудки, осмотреть грудку птицы. Мясо должно быть чистым, без каких-либо вкраплений. Если увидите в мясе паразитов, напоминающих белый рис длиной около 6-7 миллиметров, то такую дичь нельзя употреблять в пищу, нельзя скармливать её в сыром виде собакам и кошкам. Тушка заражённой птицы подлежит утилизации.