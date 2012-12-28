Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обманутая мошенниками 19-летняя липчанка забрала валюту и украшения на 6,7 миллиона у девочки-подростка
Происшествия
Школьница попала под машину 22-летнего водителя
Происшествия
Недалеко от ранее найденной в Ельце человеческой ноги обнаружено скетелированное тело
Происшествия
По ДТП с 13-летней девочкой возбуждено уголовное дело
Общество
Подпольную мастерскую по переделке оружия нашла в Липецкой области ФСБ
Происшествия
Дочь сбитой автобусом 63-летней липчанки ищет свидетелей аварии
Происшествия
Сегодня в Липецке: купить продукты дешевле, кто чаще страдает от самодурства начальства
Общество
В бывшую поликлинику на улице Шкатова переедет Центр медицины катастроф
Общество
За год плена вернулись 25 жителей Липецкой области
Общество
1 мая в Липецка запустят только три фонтана
Общество
Читать все
Таксистка присвоила забытый девочкой в машине телефон
Происшествия
«Металлург» забил один из самых красивых голов за много лет
Спорт
Соседи судились из-за направленной в общий коридор камеры видеонаблюдения
Происшествия
Ветеринары предостерегают охотников от паразитов
Здоровье
Стрельба в Ссёлках: винтовку нашли во дворе 35-летнего подозреваемого
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Управление строительства мэрии расторгло контракт на строительство пешеходного моста на Карьере
Общество
Бывший росгвардеец Александр Капарулин снова оправдан по делу об убийстве, краже и похищении паспорта
Происшествия
В Липецкой области дождь с мокрым снегом и до +8
Погода в Липецке
У жителя Сырского нашли 14 пакетиков с наркотиками — мужчину посадили на три года и два месяца
Происшествия
Читать все
Здоровье
527
сегодня, 16:59

Ветеринары предостерегают охотников от паразитов

Случаи саркоцистоза ежегодно регистрируются в Липецкой области.

В Липецкой области открылась весенняя охота на пернатую дичь. В связи с этим ветеринары распространили предупреждение об опасном паразитарном заболевании, случаи которого ежегодно регистрируются в Липецкой области. Заражаются охотники от диких уток.

«Возникает угроза заражения людей опасным паразитарным заболеванием саркоцистоз, который особенно широко распространен среди диких птиц. На территории нашего региона охотниками ежегодно регистрируются случаи поражения саркоцистозом диких уток. Человек заражается, cъедая недостаточно обработанное, полусырое мясо зараженной птицы. Заболевание долгое время протекает практически без симптомов, поражая нервную систему. Первичные признаки заболевания саркоциcтозом — слабость, повышение температуры тела, недомогание. По истечении нескольких месяцев у человека полностью поражается нервная система. Кроме того, наличие болезни может привести к остановке сердца, тромбозу», — сообщает Управление ветеринарии Липецкой области.

Охотникам следует осмотреть добытую дичь на месте, не принося домой. Для этого необходимо надеть перчатки и сделать надрез кожи в районе грудки, осмотреть грудку птицы. Мясо должно быть чистым, без каких-либо вкраплений. Если увидите в мясе паразитов, напоминающих белый рис длиной около 6-7 миллиметров, то такую дичь нельзя употреблять в пищу, нельзя скармливать её в сыром виде собакам и кошкам. Тушка заражённой птицы подлежит утилизации.
Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить