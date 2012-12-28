Происшествия
974
сегодня, 17:38
Соседи судились из-за направленной в общий коридор камеры видеонаблюдения
На одну видеозапись попало, как муж возмущающейся против камеры женщины разбрасывал обувь соседей в общем коридоре, засыпал в нее мусор, бил ногами по чужой двери.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд обратилась женщина, соседи которой разместили рядом со своей входной дверью камеру видеонаблюдения, направленную в общий коридор. Она просила суд обязать соседей демонтировать камеру и возместить ей причиненный моральный вред и судебные расходы. Женщина настаивала: камера была установлена без согласия всех собственников и нарушает неприкосновенность ее частной жизни.
Но сначала Советский районный суд Липецка, а потом и областной суд в удовлетворении этих требований отказали.
«Видеокамера размещена рядом с входной дверью ответчика, направлена в коридор, который является общей собственностью жильцов дома. Дверь истца попадает в обзор камеры, однако при ее открытии внутренняя часть квартиры не просматривается. А согласие всех жильцов на установку видеокамеры не требуется, если она устанавливается непосредственно около двери своей квартиры, по аналогии с установкой глазка, видеодомофона и дверного звонка на стене около своей квартиры, поскольку установка данных устройств не относится к действиям по использованию общедомового имущества, требующего согласия собственников», – отметили в Липецком областном суде.
А факты сбора, хранения и использования информации о частной жизни и нарушения её неприкосновенности никак не были доказаны. Хотя установившая камеру женщина передала в полицию видеозапись, на которой изображен муж возмущающейся против камеры соседки. Мужчина разбрасывал обувь соседей в общем коридоре, засыпал в нее мусор, бил ногами по соседской двери. Но суд решил, что демонстрация такого видеоматериала правоохранительным органам не выходит за пределы добросовестной реализации гражданских прав.
Ранее был рассмотрен похожий спор: ельчанка в суде потребовала, чтобы соседка демонтировала со своей двери видеоглазок. Она также ссылалась на то, что соседи нарушают ее право на неприкосновенность частной жизни и незаконно собирают и хранят ее персональные данные (изображения). Разрешения на установку видеоглазка соседка не давала — но её никто и не спрашивал.
Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, но женщина подала апелляцию в Липецкий областной суд по гражданским делам. Там решение также устояло. Оказалось, что видеоглазок не был оборудован картой памяти, что исключает сбор и хранение записей. А при монтаже устройства не использовалось общедомовое имущество, а значит, отсутствовала необходимость в согласии остальных жильцов дома. Истец также не представила доказательств нарушения неприкосновенности ее частной жизни и использования ее изображений.
0
0
2
5
5
Комментарии