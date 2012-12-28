Бывшую сотрудницу сельхозорганизации и её подельника из МФЦ подозревают в мошенничестве с землёй

Сельскохозяйственной организации, а также 20 потерпевшим причинен многомиллионный ущерб.

В Усманском округе арестовали 42-летнюю бывшую сотрудницу сельхозорганизации и ее 42-летнего сообщника — бывшего сотрудника МФЦ. Их подозревают в мошенничестве с долями земель сельхозназначения (по статье 159 УК РФ).«По данным следствия, женщина предоставляла в многофункциональный центр фиктивные документы, позволяющие ей неправомерно завладеть долями в общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения в Усманском округе. Помогал оформлять ее подельник-сотрудник МФЦ. Деятельность злоумышленников длилась с января 2023 года по сентябрь 2025 года, пока не была пресечена сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России «Усманский», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Сельскохозяйственной организации, в которой работала женщина, а также 20 потерпевшим причинен многомиллионный ущерб.Полиция ищет других возможных пострадавших от действий подозреваемых: обратиться с заявлением можно в ОМВД России «Усманский» (Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д. 95 или позвонить по телефону дежурной части: +7 (47472) 2-35-37.