90-летней липчанке мошенники пообещали компенсацию за лекарства

Злоумышленники вернулись к старым методам обмана.

8 апреля в в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 90-летняя липчанка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пенсионерке позвонили и сообщили, что ей положена компенсация за ранее купленные лекарства. В результате мошенники выманили у пожилой женщины 40 000 рублей.37-летняя женщина откликнулась на предложение в Telegram о заработке — мошенникам она отправила 424 000 рублей.Ещё троих обманули при совершении дистанционных покупок. 44-летний мужчина увидел объявление в Telegram о продаже наборов кухонных ножей. За набор он перевёл 5400 рублей, но так ничего и не получил.49-летний липчанин хотел, чтобы ему пригнали автомобиль из Европы. Мужчина перевёл предоплату в 349 000 рублей, но как оказалось — мошенникам.А 27-летний житель Данкова по объявлению во «ВКонтакте» покупал автомобильные колёса и лишился 31 000 рублей.