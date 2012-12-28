«Металлург» забил один из самых красивых голов за много лет

Первая победа в сезоне получилась зрелищной и эффектной.

Натерпелся от «Кванта» в прошлом сезоне и «Металлург». Именно сентябрьская ничья домашняя ничья с «Квантом» – 1:1 повлекла затяжной кризис в команде, скорую отставку главного тренера Дмитрия Бугакова, длинную безвыигрышную серию и в итоге поставила крест на надеждах выйти в «Серебро».









Дуэль тренеров: Морозов (на переднем плане) - Хрипунков

В этот раз даже главный тренер соперника Олег Морозов отметил, что липчане выходили на игру предельно собранными. Сергей Хрипунков выставил точно такой же состав, что и в первой игре с «Салютом», завершившейся вничью – 1:1.

















Правда, ошибка в обороне в компенсированное время к первому тайму привела к тому, что вратарь Никита Яворский, спасаю ситуацию, был вынужден броситься в ноги к форварду гостей Алексею Чаплыгину и получил повреждение. Потребовалась замена, на поле вышел 36-летний мастер спорта Александр Кобзев - впервые в статусе играющего тренера вратарей.









Кобзев выходит на поле









Гол Григорьева в фото

«Металлург» не выключал максимальных оборотов и забил ещё дважды, но оба гола были отменены: на 67-й минуте у капитана команды Дмитрия Пахомова судьи зафиксировали офсайд, а уже в компенсированное время точный удар головой защитника Максима Веденеева после подачи углового был аннулирован из-за фола в атаке.

Дебютировал в «Металлурге» Артём Нтумба – третий темнокожий футболист в истории клуба после россиянина нигерийского происхождения Лео Нелтсона (играл в нашей команде в 1999 г.) и гражданина Камеруна Анука Такама (2009 г.). Игрок и известный блогер с конголезскими корнями на 90-й минуте забрал подбор возле чужой штрафной и лихо закрутил мяч в дальний угол, но «Кант» спас Побережный, дотянувшийся до снаряда кончиками пальцев.









Атрём Нтумба

После 2-х туров в активе «Металлурга» 4 очка, 6-е место в таблице и реальный шанс подняться выше. Ведь и третий матч сезона липчане проведут на своём поле: в субботу, 11 апреля, с волгоградским «Ротором-2», начало игры в 14:00.









«Металлург» — «Квант» (Обнинск) — 2:0 (1:0)









«Металлург»: 1. Яворский (16. Кобзев, 45+2). 37. Веденеев. 24. Чихрадзе. 5. Ермилов. 29. Бадртдинов. 8. Д.Пахомов (к). 28. Кононенко (10. С.Потапов, 57). 13. Д.Григорьев. 23. Агалаков (31. Подзолков, 75). 88. Д.Савин (20. Нтумба, 75). 92. Ал-й Скворцов (7. Д.Сёмин, 57).





«Квант»: 1. Побережный. 26. Сиротков (3. Акулов, 25). 13. Тимченко. 22. Горунков. 23. Арт.Медведев. 6. Зенкевич (18. Д.Гончаров, 75). 12. Сайфутдинов (14. Роскита, 62). 15. А.Демидов (к). 8. Д.Лобанов (19. Н.Баранов, 62). 11. М.Волков. 10. Чаплыгин (9. Щербий, 62).





Предупреждения: Чаплыгин, 44. М.Волков, 67. Арт.Медведев, 75. Тимченко, 87 (все «Квант»).





Судьи П.Шилин (Железногорск, Курская область), Н.Марченко (Хотьково, Московская область), П.Шестаков (Москва). Инспектор М.Шутов (Новочеркасск).





Липецк. Стадион «Металлург». 2700 зрителей.









Первое победное фото сезона, явно не последнее

«Металлург» порадовал первой победой в сезоне. На своём поле в присутствие почти 3-х тысяч зрителей липецкий футболисты обыграли «Квант» из Обнинска – 2:0.Соперник был не самым звёздным, но в начале сезона «все кошки серы» и недооценка соперника бывает смерти подобна. Тем более что «Квант» уже не раз доказывал свою способность к подвигу. В первом туре подопечные знаменитых братьев Олега и Алексея Морозовых уступали в Пензе «Зениту» – 0:2, но собрали волю в кулак и отыгрались ¬ – 2:2 и даже в концовке имели шанс забить победный третий мяч.Почти полчаса ушли у «Металлурга» на «разведку». В стартовой трети игры можно лишь вспомнить фирменный стремительный забег в штрафную гостей Дмитрия Савина, который по привычке начал искать пасом Владислава Агалакова, с которым выступает уже во второй команде. Мяч в итоге ушел в никуда, а на партнёра укоризненно смотрел из центра штрафной совершенно неприкрытый центрфорвард Алексей Скворцов.Гол пришёл на 29-й минуте, да какой! Липчане образцово использовали «домашнюю заготовку» при розыгрыше углового, которую наигрывали ещё на сборе в Лоо. В этой комбинации был даже пас пяткой Даниила Григорьева, а Владислав Агалаков с ходу вколотил мяч в сетку – 1:0.«Квант» в атаке не особо блистал, на 25-й минуте отыгравший все 90 минут за гостей экс-защитник липчан Никита Горунков со штрафного «вышиб дух» из стенки, только и всего.В начале второго тайма стадион на несколько минут накрыл «грибной дождь» и именно в этот отрезок «Металлург» забил второй мяч. Дирижировавший большинством атак липчан Даниил Григорьев взял игру на себя, сыграл в длинную «стенку» с Алексеем Скорцовым и реализовал выход один на один с вратарём, тем более что Никита Побережный упал ещё до удара –2:0.1:0 – Агалаков. 29. 2:0 – Д.Григорьев, 57.