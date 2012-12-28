Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обманутая мошенниками 19-летняя липчанка забрала валюту и украшения на 6,7 миллиона у девочки-подростка
Происшествия
Школьница попала под машину 22-летнего водителя
Происшествия
Недалеко от ранее найденной в Ельце человеческой ноги обнаружено скетелированное тело
Происшествия
По ДТП с 13-летней девочкой возбуждено уголовное дело
Общество
Подпольную мастерскую по переделке оружия нашла в Липецкой области ФСБ
Происшествия
Дочь сбитой автобусом 63-летней липчанки ищет свидетелей аварии
Происшествия
Сегодня в Липецке: купить продукты дешевле, кто чаще страдает от самодурства начальства
Общество
В бывшую поликлинику на улице Шкатова переедет Центр медицины катастроф
Общество
За год плена вернулись 25 жителей Липецкой области
Общество
1 мая в Липецка запустят только три фонтана
Общество
Читать все
Таксистка присвоила забытый девочкой в машине телефон
Происшествия
«Металлург» забил один из самых красивых голов за много лет
Спорт
Соседи судились из-за направленной в общий коридор камеры видеонаблюдения
Происшествия
Ветеринары предостерегают охотников от паразитов
Здоровье
Стрельба в Ссёлках: винтовку нашли во дворе 35-летнего подозреваемого
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Управление строительства мэрии расторгло контракт на строительство пешеходного моста на Карьере
Общество
Бывший росгвардеец Александр Капарулин снова оправдан по делу об убийстве, краже и похищении паспорта
Происшествия
В Липецкой области дождь с мокрым снегом и до +8
Погода в Липецке
У жителя Сырского нашли 14 пакетиков с наркотиками — мужчину посадили на три года и два месяца
Происшествия
Читать все
Спорт
117
48 минут назад

«Металлург» забил один из самых красивых голов за много лет

Первая победа в сезоне получилась зрелищной и эффектной.

«Металлург» порадовал первой победой в сезоне. На своём поле в присутствие почти 3-х тысяч зрителей липецкий футболисты обыграли «Квант» из Обнинска – 2:0.

Соперник был не самым звёздным, но в начале сезона «все кошки серы» и недооценка соперника бывает смерти подобна. Тем более что «Квант» уже не раз доказывал свою способность к подвигу. В первом туре подопечные знаменитых братьев Олега и Алексея Морозовых уступали в Пензе «Зениту» – 0:2, но собрали волю в кулак и отыгрались ¬ – 2:2 и даже в концовке имели шанс забить победный третий мяч.

IMG_0425.JPG

IMG_9776.JPG

Футбол в Липецке - самый посещаемый вид спорта

Натерпелся от «Кванта» в прошлом сезоне и «Металлург». Именно сентябрьская ничья домашняя ничья с «Квантом» – 1:1 повлекла затяжной кризис в команде, скорую отставку главного тренера Дмитрия Бугакова, длинную безвыигрышную серию и в итоге поставила крест на надеждах выйти в «Серебро».

IMG_9603.JPG

Дуэль тренеров: Морозов (на переднем плане) - Хрипунков

В этот раз даже главный тренер соперника Олег Морозов отметил, что липчане выходили на игру предельно собранными. Сергей Хрипунков выставил точно такой же состав, что и в первой игре с «Салютом», завершившейся вничью – 1:1.

IMG_9676.JPG

Почти полчаса ушли у «Металлурга» на «разведку». В стартовой трети игры можно лишь вспомнить фирменный стремительный забег в штрафную гостей Дмитрия Савина, который по привычке начал искать пасом Владислава Агалакова, с которым выступает уже во второй команде. Мяч в итоге ушел в никуда, а на партнёра укоризненно смотрел из центра штрафной совершенно неприкрытый центрфорвард Алексей Скворцов.

Гол пришёл на 29-й минуте, да какой! Липчане образцово использовали «домашнюю заготовку» при розыгрыше углового, которую наигрывали ещё на сборе в Лоо. В этой комбинации был даже пас пяткой Даниила Григорьева, а Владислав Агалаков с ходу вколотил мяч в сетку – 1:0.

IMG_9904.JPG

Во время празднования Владислав сложил руки буквой М. Позже он объяснил GOROD48, что это – первая буква имени его полугодовалой дочери Меланьи, которая с мамой Валерией поддерживала папу на трибунах. Ей и был посвящён гол.

«Квант» в атаке не особо блистал, на 25-й минуте отыгравший все 90 минут за гостей экс-защитник липчан Никита Горунков со штрафного «вышиб дух» из стенки, только и всего.

IMG_9875.JPG

Горунков играл за нашу команду ещё в прошлом сезоне, а зимой оказался в «Кванте»

Правда, ошибка в обороне в компенсированное время к первому тайму привела к тому, что вратарь Никита Яворский, спасаю ситуацию, был вынужден броситься в ноги к форварду гостей Алексею Чаплыгину и получил повреждение. Потребовалась замена, на поле вышел 36-летний мастер спорта Александр Кобзев - впервые в статусе играющего тренера вратарей.

IMG_0038.JPG

Кобзев выходит на поле

В начале второго тайма стадион на несколько минут накрыл «грибной дождь» и именно в этот отрезок «Металлург» забил второй мяч. Дирижировавший большинством атак липчан Даниил Григорьев взял игру на себя, сыграл в длинную «стенку» с Алексеем Скорцовым и реализовал выход один на один с вратарём, тем более что Никита Побережный упал ещё до удара –2:0.


IMG_0296.JPG

IMG_0319.JPG

Гол Григорьева в фото
«Металлург» не выключал максимальных оборотов и забил ещё дважды, но оба гола были отменены: на 67-й минуте у капитана команды Дмитрия Пахомова судьи зафиксировали офсайд, а уже в компенсированное время точный удар головой защитника Максима Веденеева после подачи углового был аннулирован из-за фола в атаке.

Дебютировал в «Металлурге» Артём Нтумба – третий темнокожий футболист в истории клуба после россиянина нигерийского происхождения Лео Нелтсона (играл в нашей команде в 1999 г.) и гражданина Камеруна Анука Такама (2009 г.). Игрок и известный блогер с конголезскими корнями на 90-й минуте забрал подбор возле чужой штрафной и лихо закрутил мяч в дальний угол, но «Кант» спас Побережный, дотянувшийся до снаряда кончиками пальцев.

IMG_0644.JPG

Атрём Нтумба

После 2-х туров в активе «Металлурга» 4 очка, 6-е место в таблице и реальный шанс подняться выше. Ведь и третий матч сезона липчане проведут на своём поле: в субботу, 11 апреля, с волгоградским «Ротором-2», начало игры в 14:00.

IMG_0754.JPG

«Металлург» — «Квант» (Обнинск) — 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Агалаков. 29. 2:0 – Д.Григорьев, 57.

«Металлург»: 1. Яворский (16. Кобзев, 45+2). 37. Веденеев. 24. Чихрадзе. 5. Ермилов. 29. Бадртдинов. 8. Д.Пахомов (к). 28. Кононенко (10. С.Потапов, 57). 13. Д.Григорьев. 23. Агалаков (31. Подзолков, 75). 88. Д.Савин (20. Нтумба, 75). 92. Ал-й Скворцов (7. Д.Сёмин, 57).

«Квант»: 1. Побережный. 26. Сиротков (3. Акулов, 25). 13. Тимченко. 22. Горунков. 23. Арт.Медведев. 6. Зенкевич (18. Д.Гончаров, 75). 12. Сайфутдинов (14. Роскита, 62). 15. А.Демидов (к). 8. Д.Лобанов (19. Н.Баранов, 62). 11. М.Волков. 10. Чаплыгин (9. Щербий, 62).

Предупреждения: Чаплыгин, 44. М.Волков, 67. Арт.Медведев, 75. Тимченко, 87 (все «Квант»).

Судьи П.Шилин (Железногорск, Курская область), Н.Марченко (Хотьково, Московская область), П.Шестаков (Москва). Инспектор М.Шутов (Новочеркасск).

Липецк. Стадион «Металлург». 2700 зрителей.

IMG_0935.JPG

Первое победное фото сезона, явно не последнее
Футбол
«Металлург»
болельщщики
0
1
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить