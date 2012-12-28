Стрельба в Ссёлках: винтовку нашли во дворе 35-летнего подозреваемого

Передается в суд дело о покушении на убийство жителя Ссёлок. В преступлении обвинен его знакомый.



Следком направил в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд дело 35-летнего жителя села Ссёлки, обвиняемого в покушении на убийство. По данным следствия, ночью 16 июля прошлого года на улице Кирова он дважды выстрелил в своего 32-летнего знакомого из пневматической винтовки. Пули попали жертве в живот.«Довести преступный умысел до конца обвиняемый не смог, так как потерпевший был своевременно госпитализирован, и угроза его жизни миновала.После совершения преступления обвиняемый покинул место происшествия, отправившись домой, где попытался скрыть орудие преступления. При осмотре территории его домовладения следователем и криминалистом регионального СК России в сливной яме на глубине более 3 метров обнаружена винтовка и патроны к нему», — рассказали в областном управлении СК.