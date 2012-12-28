Заметнее всего выросли цены на бензин премиальной марки.

Бензин продолжил дорожать в Липецкой области — за последнюю неделю выросла стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива от 0,2% до 0,4%. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 31 марта по 6 апреля.Цена на бензин за последнюю неделю выросла в среднем на 0,2% и составила 66,20 рубля за литр (на 30 марта —66,04 рубля). Так, цена бензина АИ-92 составила 63,02 рубля против 62,88 рубля за литр неделей ранее, рост составил 0,2%. Стоимость бензина АИ-95 выросла как и неделей ранее на 0,3%, с 68,30 до 68,48 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 подорожал заметнее всего, на 0,4%, с 93,33 до 93,65 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива изменилась за неделю на 0,3% — оно подорожало с 73,28 до 73,47 рубля за литр. Рост цен составил от 14 до 32 копеек.