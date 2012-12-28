Все новости
Происшествия
455
сегодня, 12:45
1

Состояние пострадавших при пожаре в общежитии детей — удовлетворительное

Они надышались угарным газом.

Министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина рассказала о состоянии детей, пострадавших 30 января при пожаре в общежитии на улице Западной, 44.

«Двое детей 8-ми и 9-ти лет были доставлены в Областную детскую больницу. Они надышались угарным газом, ожогов у них нет. Сейчас дети находятся в педиатрическом отделении, их состояние оценивается как удовлетворительное. Прогнозы врачей благоприятные, угрозы для жизни и здоровья детей нет», — сообщила Лилия Самошина.

Напомним, со слов очевидцев пожара, двое детей старшего возраста выпрыгнули из окна горевшей квартиры. Еще три ребенка ждали помощи пожарных на карнизе.

При пожаре в общежитии 16 человек были спасены и 22 — эвакуированы. Нескольких жильцов при помощи автолестницы снимали с окон.

В огне пострадали пятеро, в том числе двое детей.
пожар
дети
Пенсионерка
47 минут назад
Замечательно, если нет переломов, Снег, наверное, спас, много намело. Спасибо Господу Богу и пожарным. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления.
