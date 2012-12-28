Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Происшествия
сегодня, 12:45
Состояние пострадавших при пожаре в общежитии детей — удовлетворительное
Они надышались угарным газом.
«Двое детей 8-ми и 9-ти лет были доставлены в Областную детскую больницу. Они надышались угарным газом, ожогов у них нет. Сейчас дети находятся в педиатрическом отделении, их состояние оценивается как удовлетворительное. Прогнозы врачей благоприятные, угрозы для жизни и здоровья детей нет», — сообщила Лилия Самошина.
Напомним, со слов очевидцев пожара, двое детей старшего возраста выпрыгнули из окна горевшей квартиры. Еще три ребенка ждали помощи пожарных на карнизе.
При пожаре в общежитии 16 человек были спасены и 22 — эвакуированы. Нескольких жильцов при помощи автолестницы снимали с окон.
В огне пострадали пятеро, в том числе двое детей.
