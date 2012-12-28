Все новости
Общество
160
37 минут назад

Липецкая вечЁрка: бурная смена погоды, приговор стрелку с Индустриальной, и ненавистники домофона

Сегодня, 28 января, спасатели предупредили о непогоде, застреливший рабочего на улице Индустриальной выслушал приговор, на улице Звездной рано утром прострелили домофон.

Сегодня днем спасатели предупредили о  надвигающейся непогоде. Сообщили о гололеде, налипании мокрого снега, тумане с видимостью менее 500 метров. В Липецке ничего страшного днем не случилось, если не считать дождь в середине января.

Чуть позже мэр Роман Ченцов сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. По предварительным данным, в ближайшие несколько дней ожидается мокрый снег с дождем.

При этом синоптики пока ничего необычного на этой неделе не ожидают. Но погода, прямо скажем, будет так себе. В четверг — снег, мокрый снег и дождь в умеренных количествах. Только в ночь на пятницу может местами пойти сильный снег, а днем он перейдет в умеренный. В субботу — небольшой снег. В последний день рабочей недели начнет холодать. В воскресенье ночью столбики термометров могут опуститься до -20 градусов.

Приговор по резонансному делу сегодня прозвучал в Октябрьском районном суде. 43-летнему Олегу Смыкову, который смертельно ранил рабочего Сергея Коротаева у дома № 42 на улице Индустриальной, присудили 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Также он должен выплатить родственникам погибшего 3 миллиона 800 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Трагедия разыгралась 16 июля 2024 года. Сотрудники компании «Теплосфера» ремонтировали теплотрассу. Смыков поссорился с одним из работников из-за того, что была перекрыта дорога.

Будучи охотником и владельцем огнестрельного оружия Олег Смыков, добравшись до дома, выстрелил в 40-летнего Сергея Коротаева из окна кухни. Рабочий погиб на месте.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Позже обвинение в убийстве было переквалифицировано на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего

«Вот так ценится жизнь простого человека», — написал Житель.

В Липецке арестован предполагаемый организатор подпольных казино.  Его семерым сообщникам пока выбирают меру пресечения.



Их подозревают в организации и проведении азартных игр с с извлечением дохода в особо крупном размере. Оперативники пресекли деятельность сразу четырёх нелегальных игровых клубов, работавших с 2024 года. 

Во время обыска в них изъято более 200 единиц игрового оборудования и свыше 200 тысяч рублей, предположительно, дневной выручки.

По статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой», подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.  

Сегодня рано утром жильцы дома № ¾ на улице Звездной были разбужены выстрелами.



К дому на автомобиле подъехали двое мужчин — они попали на видеокамеру домофона. Один из мужчин сначала выстрелил из пистолета, похожего на пневматический, в сторону, а потом и в домофон.

Как рассказали жильцы дома, злоумышленники испортили еще и табло лифта. Сейчас стрелявшего и его товарища ищут сотрудники отдела полиции № 8.

Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидается мокрый снег с дождем, а  столбики термометров могут подняться аж до +2 градусов. Эти значения чуть-чуть не дотягивают до рекордных — 29 января 1915 года в Липецке было +3 градуса. Холоднее всего было в 1924 году — 30 градусов мороза.
вечЁрка
погода
суд
стрельба
Комментарии

