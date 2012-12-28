Сегодня в Липецке: чиновников хотят заменить на ИИ, какую зарплату реально предлагают в городе
Происшествия
115
16 минут назад
Пострадавший при падении светофора 76-летний мужчина вышел из комы
Пенсионер пришёл в себя, у него отмечают положительную динамику.
— Мужчина пришёл в себя. Врачи отмечают у него положительную динамику, но пациент по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ, — рассказали GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области.
Мужчина сейчас проходит лечение в отделении интенсивной терапии Липецкой областной больницы.
Напомним, 28 апреля на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова при падении светофора от сильных порывов ветра пострадала супружеская пара. Помимо 76-летнего мужчины, в больницу попала его 74-летняя жена.
Мужчине диагностировали целый набор тяжёлых травм: перелом остистых отростков шейных позвонков, грудных позвонков, перелом лопатки, перелом ребер с двух сторон, малый пневмоторакс. У его жены травмы были менее серьёзные: переломы ноги и ребер.
Упавший на пенсионеров светофор эксплуатировался пять лет. При этом производитель давал на конструкцию 15-летнюю гарантию.
В мэрии сообщили: после несчастного случая все установленные в Липецке светофорные объекты и опоры от производителя осмотрели, на одном из них выявили трещину. По факту произошедшего администрация города собиралась направить на завод-изготовитель претензию, и провести экспертизу, чтобы установить точные причины падения. Демонтированный светофор сохранён и передан для обследования.
СК возбудил уголовное дело о халатности.
0
0
0
3
1
Комментарии