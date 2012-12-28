Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
68-летнюю женщину напугали уголовной ответственностью и она перевела мошенникам 700 000 рублей
Погода в Липецке
548
42 минуты назад
На область надвигается непогода
Ожидаются мокрый снег и туман.
«В ближайшие 3 часа с сохранением до утра 29 января ожидается гололед, налипание мокрого снега, туман с видимостью менее 500 метров».
Сегодня в области началось потепление, которое принес Атлантический циклон. 30 января погоду в регионе начнет определять Скандинавский антициклон — вновь похолодает, пройдет умеренный снег.
0
0
0
1
2
Комментарии