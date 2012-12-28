51-летний липчанин продал конфискованный за пьяную езду «Форд Фокус»

51-летний липчанин оштрафован на 200 000 рублей за уклонение от исполнения приговора суда о назначении конфискации имущества (по части второй статьи 312 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё три года назад — в феврале 2023 года мужчина выслушал приговор за повторную пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ) и ему были назначены обязательные работы, лишение водительских прав и конфискации автомобиля «Форд Фокус».На машину был наложен арест, но она была передана водителю на ответственное хранение. Но в 2025 году мужчина продал этот автомобиль.