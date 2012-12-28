Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Объявлена ракетная опасность
Общество
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
Читать все
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
В доме на Кузнечной пятый день нет воды
Общество
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
В Липецке бывший судебный пристав осуждена за превышение должностных полномочий
Происшествия
На Алмазной столкнулись самосвал и автокран
Происшествия
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Происшествия
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
Виновна ли 43-летняя женщина в убийстве мужа — решат присяжные
Происшествия
На область надвигается непогода
Погода в Липецке
Читать все
Общество
741
48 минут назад
6

Липецк готовится к продолжительным снегопадам

По прогнозам синоптиков, к городу подходит активный циклон, который принесёт продолжительный снегопад и сложные погодные условия.

Сегодня в городе ожидается снег, а днём 29 января — мокрый снег с дождём. По предварительным данным, осадки могут идти в течение нескольких дней, поэтому городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил глава Липецка Роман Ченцов.

По словам мэра, уже сейчас управление благоустройства работает на основных магистралях: дороги обрабатывают противогололёдными материалами и подметают. В дневную смену задействована 71 единица техники, в том числе наёмная. 

«Ночью работы продолжатся, особое внимание уделим внутриквартальным проездам и частному сектору, при необходимости подключим дополнительную технику.

Отдельная задача на утро – расчистка тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам. На этом направлении будут работать 133 специалистов вместе с малогабаритной техникой и комбинированными дорожными машинами», — рассказал Роман Ченцов.

Уборка, как заверил мэр, будет вестись постоянно, по мере интенсивности снегопада. 

«Прошу липчан отнестись с пониманием: при такой погоде не всё удаётся сделать мгновенно, но все службы на месте и работают без перерывов. 

Прошу пешеходов быть внимательными и переходить дорогу только в установленных местах. Водителей – соблюдать скоростной режим, дистанцию и по возможности пропускать спецтехнику», — добавил глава города.

снегопад
0
0
1
2
7

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ухты
1 минуту назад
Может уже надо признаться что в Липецке техники то и не осталось?
Ответить
Mikl
11 минут назад
А где техника?
Ответить
12 минут назад
Атмосферные осадки всегда выпадают неожиданно.
Ответить
я
15 минут назад
Коммунальные службы находятся в режиме повышенной недееспособности. Вот что хотел сказать мер.
Ответить
смотритель зоопарка
28 минут назад
мэр наш что то вообще выпал из повестки дня, во дворах жесть, управляшкам вообще побоку что и как
Ответить
Гость
38 минут назад
Снега толком ещё и не было проспект победы уже каша на дороге ни одной техники в округи не видно.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить