Липецк готовится к продолжительным снегопадам

По прогнозам синоптиков, к городу подходит активный циклон, который принесёт продолжительный снегопад и сложные погодные условия .

Сегодня в городе ожидается снег, а днём 29 января — мокрый снег с дождём. По предварительным данным, осадки могут идти в течение нескольких дней, поэтому городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил глава Липецка Роман Ченцов.По словам мэра, уже сейчас управление благоустройства работает на основных магистралях: дороги обрабатывают противогололёдными материалами и подметают. В дневную смену задействована 71 единица техники, в том числе наёмная.«Ночью работы продолжатся, особое внимание уделим внутриквартальным проездам и частному сектору, при необходимости подключим дополнительную технику.Отдельная задача на утро – расчистка тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам. На этом направлении будут работать 133 специалистов вместе с малогабаритной техникой и комбинированными дорожными машинами», — рассказал Роман Ченцов.Уборка, как заверил мэр, будет вестись постоянно, по мере интенсивности снегопада.«Прошу липчан отнестись с пониманием: при такой погоде не всё удаётся сделать мгновенно, но все службы на месте и работают без перерывов.Прошу пешеходов быть внимательными и переходить дорогу только в установленных местах. Водителей – соблюдать скоростной режим, дистанцию и по возможности пропускать спецтехнику», — добавил глава города.