Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Общество
741
48 минут назад
6
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
По прогнозам синоптиков, к городу подходит активный циклон, который принесёт продолжительный снегопад и сложные погодные условия.
По словам мэра, уже сейчас управление благоустройства работает на основных магистралях: дороги обрабатывают противогололёдными материалами и подметают. В дневную смену задействована 71 единица техники, в том числе наёмная.
«Ночью работы продолжатся, особое внимание уделим внутриквартальным проездам и частному сектору, при необходимости подключим дополнительную технику.
Отдельная задача на утро – расчистка тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам. На этом направлении будут работать 133 специалистов вместе с малогабаритной техникой и комбинированными дорожными машинами», — рассказал Роман Ченцов.
Уборка, как заверил мэр, будет вестись постоянно, по мере интенсивности снегопада.
«Прошу липчан отнестись с пониманием: при такой погоде не всё удаётся сделать мгновенно, но все службы на месте и работают без перерывов.
Прошу пешеходов быть внимательными и переходить дорогу только в установленных местах. Водителей – соблюдать скоростной режим, дистанцию и по возможности пропускать спецтехнику», — добавил глава города.
0
0
1
2
7
Комментарии (6)