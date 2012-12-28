На улице Звездной рано утром стреляли

Стрелков ищет полиция.

Сегодня около половины шестого в доме №¾ по улице Звездной расстреляли камеру домофона и индикатор лифта. Стрелки попали на видеозапись.Судя по видео, двое мужчин подъехали к дому на автомобиле и один из них начал стрелять из пистолета, похожего на пневматический. Сначала он выстрелил в сторону, а потом в камеру домофона. Жильцы дома обнаружили следы выстрелов и в лифте.Утром они обратились в полицию.— Мы боимся из дома выходить! У нас дети маленькие, они и в человека могут выстрелить! Если их не остановить, будут дальше беспредельничать! — рассказал жилец дома Сергей.По предположению жильцов, стрелок и его приятель снимают в этом доме квартиру. Выходят на улицу, как правило, по ночам.— Отдел полиции № 8 проводит проверку заявления о стрельбе, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.