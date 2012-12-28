Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
337
16 минут назад
На улице Звездной рано утром стреляли
Стрелков ищет полиция.
Судя по видео, двое мужчин подъехали к дому на автомобиле и один из них начал стрелять из пистолета, похожего на пневматический. Сначала он выстрелил в сторону, а потом в камеру домофона. Жильцы дома обнаружили следы выстрелов и в лифте.
Утром они обратились в полицию.
— Мы боимся из дома выходить! У нас дети маленькие, они и в человека могут выстрелить! Если их не остановить, будут дальше беспредельничать! — рассказал жилец дома Сергей.
По предположению жильцов, стрелок и его приятель снимают в этом доме квартиру. Выходят на улицу, как правило, по ночам.
— Отдел полиции № 8 проводит проверку заявления о стрельбе, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
